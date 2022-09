Grovfoderbrist slår hårt mot hästägare

40 procent fler hästar till salu

Lomma ridklubb med 40 hästar har under sommaren jobbat hårt för att få ihop vintersäsongens grovfoder. Det var i juli som de började inse att deras vanliga leverantör inte skulle klara producera den mängd grovfoder klubben behöver.

Stort hål i budgeten

Hoppas på sponsring

– Det började med att flera i klubben som har egna företag gick in och sponsrade med 10 000 kronor var. Sedan har det spridit sig och vi har gått ut på Facebook och till våra medlemmar. De som vill sätter in en hundralapp eller femhundra kronor, precis vad de har lust med. På hemsidan lägger vi ut vilka företag som har gått in och sponsrat.