– Varulagret är sålt men det mesta går till den största prioriterade fordringsägaren, det vill säga Nordea. Och vi har inte fått in mer än vad banken har i fordran.

Ingen får full utdelning

Just nu får inte ens Nordea tillbaka alla sina pengar. Norrlandsfonden, som står näst i turordning, blir därför sannolikt helt utan ersättning, vilket i sin tur innebär att de oprioriterade fordringsägarna inte får en krona.

– Ingen får full utdelning, så är läget just nu. Det finns egentligen inga inventarier av större värde, det mesta är leasing som brukligt, eftersom det är så väldigt dyra grejer. Vi har kvar mobilslakteriet, men de bud vi fått hittills understiger leasingbolagets återstående fordran. Där blir det definitivt inget över om vi inte får upp priserna. Vi hoppas självklart att läget ska ändras efter semestrarna; att det finns lite ny energi och attdet kommer bättre bud, säger Erik Osvald.

”Det är hemskt”

Vänta in marknaden

– Det är upp till banken om man vill vänta in marknaden. Det är ju inte så att det råder lågkonjunktur i Sverige. Men det har varit väldigt avvaktande under sommaren. Få beslut fattas efter midsommar till en bit in i augusti - man vill nog vara samlade innan man fattar stora beslut. Jag hoppas det blir lite ny fart senare i augusti. Men att vi ska få ett överskott som kan ge pengar till de oprioriterade, det tror jag inte på tyvärr.