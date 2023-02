Här är maskinen som ensilerar flis

Tanken är att flisningen med nya Flispac sker samtidigt som avverkning av timmer och massaved. Klena stammar, grenar, toppar och beroende på massavedspris även stamved stoppar föraren in i flishuggen. Flisen pressas sedan ut under högt tryck och lindas till tre meter långa flisstockar, 50 centimeter i diameter, enligt samma princip som ensilage.

– Möjligheten att i skogen flisa och förpacka skogsbränslet i en miljövänlig plast direkt för slutanvändning passar energibolagen, det vet jag för intresset för systemet från deras sida är stort. Dessutom bör det här bli ett lyft för skogsägarna, skogsbränslet blir ett lönsamt sortiment, det är det inte i dag. Nettointäkten bör öka med minst 3000 kronor per hektar med dagens priser.

Hydraulmotorer driver en liten kraftig skruvhugg från Finland som används på sågverk för att hugga bakar och en komprimator som med mycket högt tryck pressar ut flisen via en reglerbar krage. Därefter tar en tysk plastlinningsmaskin över och förpackar flisen i en lufttät stock som försluts i båda ändar. Innan flisen plastas in mäts fukthalten och hela flisstocken vägs när den lastas av. Uppgifterna samlas i maskindatorn och kan bli underlag för betalning till skogsägaren i form av kronor per ton eller megawattimme direkt efter avverkningen.