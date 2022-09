Det är sjutton minusgrader och tidig morgon när Land Lantbruk besöker Viking Genetics stallar i finska Hollola. Snön knarrar under skosulorna när vi rör oss över gårdsplanen mot behandlingshallen. Varm fuktig luft bolmar från dörröppningen ut i den kalla vintern och där inne är Henri Simonen, veterinär och ansvarig för embryoproduktionen, i full gång med att samla in embryon från fyra av stationens 161 toppkvigor.

Kräver noggrannhet

Livmoderhornet tätas med hjälp av en ballongliknande luftfylld bubbla. Den täpper temporärt till livmoderhornet medan det fylls av en vätska som spolas in och sedan sugs ut. Med den tillbakavändande vätskan följer sjudagars embryon som senare ska gå till försäljning.

Bedövning ett måste

– Det underlättar såklart för djuren men framför allt är det för att möjliggöra vårt arbete. Eftersom vi går in så långt är det viktigt att vi vet exakt var vi är - och det är omöjligt om man hela tiden blir störd av muskelkontraktioner, förklarar han.

Många svenska kvigor

Ägg direkt från äggstocken

Innan de fyrbenta damerna lämnar embryoverksamheten bakom sig samlas det in cirka 40, och ibland upp mot 80, embryon ifrån dem. Främst via spolning men också genom så kallad "ovum pick up", en teknik där obefruktade ägg hämtas direkt från äggstocken och sedan befruktas i lab.