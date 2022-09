Planerade ny ladugård

– Tanken från början var en varm lösdrift med all tänkbar kokomfort, samt plats för ungdjur, berättar han.

Ungdjuren stannade

Hösten 2011 flyttade korna in i den nya ladugårdsbyggnaden som har en Delaval mjölkrobot och styrd trafik. Där finns 72 årskor, som är ett optimalt antal för gården.

Gör inseminering själva

Under bygget av den nya ladugården köptes även en del dräktiga kvigor in. Andreas gick seminkurs 2007 och all inseminering gör de själva. Till att börja med funderade Andreas på att bygga om till lösdrift i den gamla ladugården, eftersom skötseln där tog längre tid än hos mjölkkorna.