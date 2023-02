Höjda bränslepriser inte bara Libyens fel

Sedan januari 2009 har bensinbolagen höjt sin bruttomarginal med 62,3 procent i Sverige. I mars i år tog de ut en bruttomarginal på i genomsnitt 1,21 kronor per såld liter bensin. Det visar statistik från Svenska Petroleuminstitutet.

I januari i år tog bensinbolagen ut en bruttomarginal på i genomsnitt 1,12 kronor per såld liter bensin. Samma månad 2010 låg bensinbolagens bruttomarginal på 93 öre per såld liter, och i januari 2009 var den 69 öre per såld liter.