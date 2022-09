Förhandlingarna mellan odlarföreningen Betodlarna och Nordic Sugar har resulterat i ett högre pris för sockerbetorna nästa år. Priset höjs med 1,5 euro per ton jämfört med 2018. Det motsvarar en ökad intäkt på 975 kronor per hektar vid aktuell växelkurs och en skörd på 65 ton per hektar.