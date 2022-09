Två hektar skörd försvann

Hon bor strax utanför Sjöbo och uppger sig ha blivit bestulen på all förväntad höskörd, skriver Ystads Allehanda. Under torsdagen i förra veckan reste hon bort och vid hemkomsten under onsdagskvällen den här veckan gjorde hon upptäckten. Totalt har hö på två hektar mark försvunnit. Gärningspersonen är okänd. Priserna på hö och foder har stigit dramatiskt, men det är okänt ifall stölden skedde för eget ändamål eller i syfte att sälja skörden vidare.