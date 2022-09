Flera hundra hör av sig varje dag

Beställning utan ångerrätt

Höet har Lasse Thingstad fått tag på via egna kontakter i Tyskland. Det är inte analyserat. Enligt Lasse Thingstad kommer 80 procent av det från ekologiskt certifierade bönder i Tyskland. Som kund måste man beställa ett helt lastbilsflak och man har ingen ångerrätt.

Bakslag med mögligt hö från Danmark

Svårt när torkan slår överallt

Många erbjuder import

– Det ringer folk och mejlar på löpande band om olika erbjudanden. Men det måste till någon som står för garantierna i avsändarlandet. Jag har hittills inte fått ett ja att säljaren skriver under på att han står för garantierna mot mig. Jag är rädd att det kan bli reklamationer som är omöjliga att hantera, säger Janne Kuusiniemi.

Slaktar djuren i förtid

– Det finns det två praktiska vägar här som jag ser det. Ta kontakt med slakterierna. De som inte har börjat med det ännu är lite sent ute, men försök ändå. Man måste minska antalet djur i lagården. Det hoppas jag folk har förstått vid det här laget. Det andra är att elda på med kväve till återväxten och hoppas på regn. Vi kommer inte att få in så mycket grovfoder vi behöver i Sverige i vinter även om det skulle regna, det är för sent. Men det skulle kunna mildra smällen.