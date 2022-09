Husmanskost blir trendig festmat

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skulle jag nämna ärtsoppa, rotmos och sill eller pizza, köttfärssås och tacos? Kanske är det inte de enskilda rätterna som är svensk mat, utan istället just de rena, fräscha råvarorna. Bär och frukt som fått extra sötma av att ha mognat under långa, ljusa sommardygn. Fisk och skaldjur som blivit extra smakrika av att leva i kallt vatten, kött från djur som fötts upp under etiska former och bröd bakat av typiskt nordiska spannmålssorter.