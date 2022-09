Butiken öppnar under trede kvartalet, i Icas hallar i Johanneshov. Tanken är att det ska förse hela Mälardalen med plockvaror, som en tilläggstjänst till Icahandlarna. Icas försäljning online omsatte 1,2 miljarder kronor under 2017, en 50-procentig ökning jämfört med fjolåret. Av detta stod lösplock för 59 procent.

"Vår e-handel växer också i detta kvartal med god fart och mot bakgrund av de ökande volymerna har vi nu fattat beslut om nästa naturliga steg för vår onlineaffär - ett e-handelslager för dagligvaror i Stockholm", skriver Per Strömberg, vd för Ica-gruppen i årsrapporten.

Svårt att sälja in varor

Tidigare har Land Lantbruk skrivit om att lokala odlare har svårt att sälja sina varor till butikerna. Samtidigt så växer Icas e-handel och att hålla plockvaror i butik kräver ökade lagerresurser. Genom lagret kommer Ica produkterna att kunna erbjudas med utkörning under de flesta av dygnets timmar.

Ökade tre procent

Den totala omsättningen för hela Ica-gruppen växte med tre procent, till 27,8 miljarder kronor under 2017, jämfört med 26,9 miljarder kronor under 2016, visar det senaste bokslutet. Vinsten före skatt hamnade på 1,1 miljarder kronor, jämfört med 941 miljoner kronor under 2016.