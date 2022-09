IS nya terrorvapen: misstänks sätta eld på skördefält

Yazidier drabbas

Vem tände på? Ingen vet säkert varför det brinner så mycket. När IS besegrades gick terrorgruppen över till gerillakrig, terrorism och bränder, tror många. Att så många bränder är på yazidisk mark talar sitt tydliga språk, enligt den här teorin.

IS begick folkmord på yazidier under kriget. Det har också brunnit hos shiitiska lantbrukare. IS är sunni - en annan inriktning av islam. Men färre bränder startar i södra Irak, där bönderna oftare är sunni.