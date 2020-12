Digital snabbtjänst satte fart på anställningarna

När coronakrisen slog till i våras kunde försäljningsföretaget Fru bär inte rekrytera all säsongspersonal inför sommaren. Men tack vare en ny snabbtjänst hos Arbetsförmedlingen kunde företaget göra digitala arbetsintervjuer och anställa de 300 personer som behövdes.

Fru Bär är ett försäljningsbolag som köptes 2017 av Sibbesson, ett familjeföretag som grundades 1932 och som i dag drivs vidare av tredje och fjärde generationen. Trädgårdsföretaget odlar både bär och grönsaker i Näsum i nordöstra Skåne.

Varje år rekryterar Fru Bär cirka 300 säsongsarbetare till bärförsäljningen som sker utanför Icas Maxibutiker. Det är främst unga och studerande som söker jobben.

I vanliga fall lägger företaget ut platsannonser och gör en gallring av kandidaterna i de orter där de har sin verksamhet.

Första steget består av ett fysiskt möte på Arbetsförmedlingens lokala kontor. Men i år hade Fru Bär bara hunnit halvvägs när Arbetsförmedlingen tvingades stänga till följd av coronapandemin.

– Normalt åker vi runt halva Sverige under vintern och intervjuar massor med arbetssökande, från Trelleborg och upp till Karlstad och Västerås, berättar Jonas Sibbesson, platsansvarig vid Fru Bär.

Med coronakrisen och de restriktioner som följde var företaget tvunget att tänka om för att kunna anställa personal till de 25 försäljningsplatser som återstod att bemanna. Det var då som Arbetsförmedlingen klev in och erbjöd sin digitala snabbtjänst för intervjuer via videosamtal.

Enligt Jonas Sibbesson är tjänsten lättanvänd.

– Du skapar ett konto som arbetsgivare där du gör din jobbannons. De som svarar kan du bjuda in till intervju via en länk. Tjänsten innehåller en massa finesser, till exempel hur man intervjuar, hjälp med att förbereda frågor och lägga in korta videor. För oss tog det en timme att lära oss, sedan var vi i gång.

Den digitala tjänsten har sparat både tid och miljö för Fru Bär.

– Vi slipper köra en massa och kan vara hemma mer. Tidigare har vi legat ute många veckor under vintern och tillbringat tiden på hotell runtom i Sverige. Nu hinner vi dessutom hålla fler intervjuer och får därför möjlighet till ett större urval, säger Jonas Sibbesson.

Även nästa år planerar företaget att använda sig av Arbetsförmedlingens tjänster för snabbintervjuer online, oavsett coronapandemi eller ej.

– Vi kommer fortsätta med webbintervjuer löpande i vinter inför säsongen 2021 – framför allt i början av rekryteringsprocessen för att kunna göra ett första urval innan vi kan träffa aktuella personer för ett fysiskt möte, säger Jonas Sibbesson.

Han tycker att det – trots allt – är viktigt att ha personliga möten med dem som ska vara ansiktet utåt och sälja familjen Sibbessons bär.

Arbetsförmedlingens digitala snabbintervju

Den digitala tjänsten erbjuder intervjuer via videosamtal. Tjänsten är kostnadsfri och arbetsgivaren sätter själv ihop frågor och de kompetenser som efterfrågas innan intervjun. Allt läggs upp, helt utan Arbetsförmedlingens inblandning, på arbetsformedlingen.se.

Med snabbintervjuerna blir rekryteringsprocessen effektivare och arbetsgivaren hinner möta fler personer och kan därmed tillsätta tjänsterna snabbare.

Källa: Arbetsförmedlingen