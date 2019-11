Växtodlarnas vintervardag

Tre växtodlare med tre olika sätt att arbeta under lågsäsongen. Stefan Ranch passar på att ta det lite lugnt, Sara May Kahl kan äntligen fokusera på gårdsutvecklingen och Ola Hortlund har ett ganska jämnt arbetsflöde året om.

Stefan Ranch brukar starta hösten med att ta det lite lugnt.

Årsplaneringen för en lantbrukare som i huvudsak arbetar med växtodling kan vara knepig. Utmaningen är att hitta sysselsättningar som bidrar till intäktsflödet och känns meningsfulla även under lågsäsongen.

Lugn uppstart på hösten

Stefan Ranch odlar främst kvarnvete, oljeväxter och gräsfrö på sammanlagt 700 hektar i Tystberga i närheten av Nyköping. Han brukar starta hösten med att ta det lite lugnt.

– När skörden är inne tar jag en stund till att slicka såren, kan man väl säga. Men sedan är det massa saker som man inte hunnit under växtsäsongen som måste fixas, som en hel del reparationer, service och underhåll. Och spannmål ska flyttas i torkanläggningen och lastbilar ska tas emot.

Deltar i diskussioner

Under vintern finns tid för det som Stefan Ranch ser som viktigt på lång sikt.

– Jag försöker vara med på årsmöten för till exempel Sveriges Spannmålsodlarföreningen och Sveriges Frö och oljeväxtodlare. Det är viktigt att vara med och diskutera sådant som EU:s gränsvärde för utsäde, det påverkar spridningen av invasiva ogräsarter.

– Men på det stora hela tycker jag att det är lite för intensivt under växtsäsongen och lite för lugnt under november till januari, säger Stefan Ranch.

Sara May Kahl och Parson Russel-tiken Ali, som kallas Bananen.

Det omvända har gällt för Sara May Kahl, grönsaksodlare i Glamsarvet utanför Falun – men inte längre. De senaste tre åren har hon byggt upp en småskalig grönsaksodling och gårdsbutiken Bonden och Bananen under vår och sommar och haft två olika jobb utanför gården under vintern.

– Nu ska jag jobba mest med utveckling av mina egna verksamheter. Titta på hur vi kan utnyttja de fina vandringslederna som finns runt vår gård. Och utvärdera vårt första år med spannmål, till exempel dala lantvete.

Det verkar ändå bli full fart även denna vinter för Sara May Kahl.

– Jag ska också leda ett projekt med sjundeklass-elever, inom skapande skola. Och så har vi just skaffat sju Svärdsjöfår till gården, så jag tänkte lära mig att spinna ull.

Ola Hortlund tar in extra hjälp under växtsäsongen.

Ola Hortlund driver en gård i Lillpite, ett par mil från Piteå, tillsammans med sin fru Sara Hortlund och tre årsanställda. Förutom korn och havreodling på 160 hektar finns även 100 årskor och en integrerad grisproduktion med 110 suggor på gården. Arbetsflödet är ganska jämnt året om, säger Ola Hortlund.

– Vi tar in ytterligare en person på halvtid under sommaren. Och så gör vi underhållet, som traktorservice och nu att byta inredning i stallarna, när det inte är växtsäsong.

Lägger ni er semester på vintern?

– Nja, i år hann vi inte med någon semester. Vi tog över min frus hemgård 2011 och sedan dess har vi väl haft en veckas ordentlig semester. Men vi har en stuga dit vi åker och fiskar ibland, säger Ola Hortlund.