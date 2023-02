Kasta inte 70 års erfarenhet på tippen

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Man framhåller att 60 procent av skogen kalavverkats sedan 1950-talet. Ja, vi har ersatt den med ny växande skog. Monokultur säger en del. Låt skogsägarna ha sin frihet under ansvar så skapas mångfald och blandskogar per automatik. Skogsägarföreningarna organiserade landets bränsleförsörjning under andra världskriget.