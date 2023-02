Kommer den kooperativa kulturen att knäcka även Lantmännen?

Lantmännens koncernstyrelse är en svag styrelse. Man sätter upp lönsamhetsmål som man inte når, räntabilitetsmålet fastställdes redan år 2000 av den dåvarande koncernstyrelsen, att det är styrelsen som är svag är enkelt att läsa ut på sidan 154 i Årsredovisningen för 2011, under rubriken "Finansiell översikt". Varje år finns en avvikelse mellan det beslutade målet på 10 procent på eget kapital och resultatet på sista raden, ta dessutom med i analysen att under dessa tio år har Lantmännen bytt VD, gjort ett antal omorganisationer, köpt och sålt företag, haft tuffa besparingsprogram och ändrat redovisningssystem till internationell standard, IFRS. Övergången till IFRS-regler innebär att Lantmännens resultat blir högre utan att man måste tjäna in dessa miljoner, mellan tummen och pekfingret 100 miljoner varje år. När man inte förändrar det nominella avkastningskravet återstår bara en slutsats: Lantmännens styrelse klara inte att ställa så tuffa krav att ägarna kan få en större utdelning.