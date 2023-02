Köttskatten ger ingen miljövinst

Kol har, likt de flesta ämnen, två tydligt tidsskilda cirkulationer, en kort och en lång. Den korta är det kol som cirkulerar i biosfären, lilla kolcirkulationen, den långa är det kol som finns biologiskt otillgängligt i berggrunden, stora kolcirkulationen, men som den industrialiserade människan gjort biologiskt tillgänglig genom förbränning till koldioxid. Naturligt är nettoflödet från den lilla till den stora kolcirkulationen, mer lagras in än vad som frigörs, men det är mycket små mängder som lagras in.

Sammantaget visar ovanstående att en beräkning av klimatpåverkande effekt från idisslare är meningslös, då kolet som frigörs vid djurens matsmältning ingår i det lilla kretsloppet (genomsnittliga omsättningstider) som metan i tio år, sedan som koldioxid i 80 år och därefter biologiskt bundet i tio år. Möjligen skulle utsläppen från det ökande antalet domesticerade idisslare i världen kunna läggas dem till last, motsvarande i runda slängar 2 teragram metan per år, men det måste då jämföras med det fossila metan som mänskligheten frigör från den stora kolcirkulationen, cirka 95 teragram per år. I det perspektivet framstår debatten om en skatt på nöt- och fårköttets klimatpåverkan som löjeväckande.