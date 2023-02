Kraftfulla skogsmaskiner ökar bränsleförbrukningen

Studien bygger på data insamlad under 2012 från 230 skogsmaskiner. I en jämförelse med motsvarande undersökning från 2006 har förbrukningen ökat med 9 procent .

Ökningen gäller både per tidsenhet och per avverkad kubikmeter virke. Räknat i liter per avverkad fastkubikmeter har förbrukningen ökat från 1,71 till 1,86. Allt kraftfullare maskiner anges som den främsta förklaringen.