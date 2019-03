Gödning. Nu börjar det hända saker. Kulmen för en lång uppgångstid är nu bruten och vi ska följa fallet noga. N 27 har visserligen fallit sina första euro per ton, allt medan den styrande urean har fallit ända ned i botten. Ett riktmärke för ureavärdet är cirka 230 dollar per metriskt ton när varan är på botten och långt över 300 dollar per metriskt ton när den är dyr.

Det här stora prisfallet som nu urean drabbats av har alls ingen motsvarighet på N 27, men väl att prisfallet just börjar. Det gör att om det svenska gödningspriset följer omvärlden så finns kanske vissa bönder som får hem sent beställd vara till ett pris under toppen. Har man dessutom dåliga lagringsutrymmen kan sena affärer ha sitt berättigande.

Fonterra. Ytterligare en fin handelsdag för oss som vill ha ett högt mjölkpris. Uppgången var 3,3 procent och sjunde uppgången i följd. Intressant var att skummjölkspulver nu nått sin topp och i stället gjorde en mindre backning – samtidigt som den stora volymen av helmjölkspulver steg.

Så här långt finns det goda skäl att vara optimist och tro på en eller kanske två mjölkprisuppgångar under våren och sommaren som kommer.

Torkan som slog blint i somras har nu vänts till en resurs för mjölkpriset och det påminner oss om värdet av att kunna klara stora upp- och nedgångar. Kanske kan vi till och med må lite bra av att vara medspelare på vårt globala råvarucasino.

Vete. Här är mönstret det omvända! Goda bestånd på hela norra halvklotet och uppskriva skördeprognoser från många länder kombineras med att fonderna nu skickar vetepriset ned i källaren.

Chicago var på ny botten i går och jag undrar om inte Matif kommer att gå under 190 euro per ton i dag, torsdag.

Priset på fysisk vara har inte sjunkit lika mycket, men visst åker också det nedåt. En av mina vänner har nu ett mål som är satt till 1,55 svenska kronor på ny skörd. Det är minst 10 öre sämre än så nu!

Ta en titt på diagrammen och ni ser hur djupt fallet har varit och på kort tid. En optimist ser genast vilket köpläge som erbjuds om vi skulle få högtrycksbetonat väder under antingen maj eller juni månad. Där har vi en bra vinst som i en liten ask.

Närmaste veckorna ska vi dock samla likviditet för att göra oss beredda till dess att den bra köpdagen kommer!

Valuta. Fortfarande står euron runt 10,55 svenska kronor, men jag tror tills vidare på fortsatt kronförsvagning när EU nu tycks gå mot lägre tillväxttal och Italien till och med antas gå back.

Den allmänna optimismen går då tillbaka och ränteuppgångar ligger långt bort i fjärran. Det är främst en svensk ränteuppgång eller inflationsnivå som ska lyfta kronan och jag tror inte att blir så.

Sammanfattningsvis är rådet: Sköt korna väl så ni är laddade för mjölkprisuppgången.

