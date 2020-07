Mjölk. Med nedgång i den tyska mjölkinvägningen och efter flera uppgångar på Fonterra, så steg såväl den tyska som den holländska spotmarknaden. Vi har snart en ny auktion på Fonterra och om marknaden kan konsolidera den senaste uppgången, som ju var avsevärd, så är förutsättningarna för Arlas mjölkpris i alla fall hoppingivande. Det vi hittills har lärt oss är ju att pandemin inte fått mjölkpriset på fall och det är ett glädjande tecken.

Här hemma är det ju också ett skapligt år för grovfoder, då visserligen torkan har tagit sin tribut, men det var värre 2018 och det tycks flera som jag pratat med vara överens om. Lägg därtill billig gödning och under en period hade vi riktigt lågt dieselpris också.

Soja/Raps. Båda grödorna står högt i kurs nu när sojan går över 9 dollar per bushel. Rapsen har följt med och då har ändå oljan legat stabilt på runt 40 dollar per fat. För djurbönder leder det här till att ett foderkontrakt som skrivs nu är relativt dyrt vad gäller protein. Vi hoppas förstås att många har fina värden på förstaskörden, men en viss del protein måste köpas in. Det är förväntningarna på låg rapsskörd som styr det här och rapsen i sin tur följer en mix av mineralolja, men i ännu högre grad palmolja.

Om jag hade djur skulle jag vänta med att skriva foderkontrakt så länge det går, för det kan komma en dip i samband med skörd. Jag skulle ändå vara beredd på ganska höga kraftfoderkostnader. Jokern i sammanhanget är majsen i Frankrike. En god skörd där leder till att vete och korn får allvarlig konkurrens. Skulle rapsen gå till ca 400 euro per ton så rekommenderar jag att ni säljer ett börskontrakt, för om vi får en fin sådd i augusti och september så kan nästa års skörd stiga avsevärt.

Politik. Väldiga pengar skall nu gå till Italien med flera sydländer. Det anses av många vara en nödvändighet för att rädda eurovärdet, men bidragstagarnas ekonomiska modell lär väl inte förbättras så värst mycket av det här. Det troligaste är att nordländerna får arbeta ihop nya pengar längre fram.

Jag såg någonstans att Italien har haft budgetunderskott i 50 år och nu blir det nog några år till. Det positiva för oss bönder är att Stefan Löven inte lyckas sänka jordbruksbudgeten nämnvärt, de flesta andra länder vägrar ett sånt beslut. Var dock uppmärksamma, för euron har fallit igen mot kronan och det betyder sänkta gårdsstöd!

I Sydsverige rullar nu tröskorna och först ut på Facebook var en gård inte alltför långt norr om mej. Det var förstås höstkorn som hade mognat och därmed är det ingen rast och ingen ro!

Försök att hinna med en glass i sommarkvällen … tids nog blir det långärmat igen.LÄS MER: Råvaruexperten: Säkrast att vara passiv just nu