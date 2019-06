Majs. Nya regn i mellanvästern drar upp majspriset ytterligare. Köparna har nu insett att det kommer att fattas både areal och god hektarskörd på den areal som faktiskt är sådd eller rent av omsådd. Det var rapporten om tillståndet för grödorna i världen (WASDE) som konfirmerade vad de flesta aktörerna redan trodde: skadorna finns och de går inte att reparera!

Rapporten bedömde vidare att veteproduktionen i världen ser riktigt bra ut och att utgående lager kommer att vara på rekordnivå. Det är främst EU och Svarta havet som förväntas lyckas väl i sina odlingar.

Det här öppnar för en intressant utveckling där bristen på majs kommer att täckas med vete, och då kan det bli intressant med kvalitetsvete. Det blir förstås de sämre vetepartierna som får gå till foder, men i år kommer det att behövas så mycket mer fodervete. Det gör att en eventuell oro för tillräcklig mängd av högproteinvete kommer att betalas väl.

Dock återstår mycket innan vi är där eftersom tröskväder är alldeles omöjligt att förutse redan nu.

För övrigt vet marknaden mycket väl att det är goda skördar på ingång i EU och Svarta havet, så någon stor uppgång hos oss har ännu inte inträffat. Majsskadorna finns än så länge bara i USA. Ofta leker ju placerarna ”Följa John”, men inte i det här fallet. Vi som har sålt en del vete tidigt har alltså ingen anledning att ångra oss… ännu.

Valuta. Med högre inflationstakt under maj har vi sett en kronförstärkning, vilket sänkte nivån på en euro. Som lägst kostade den 10,59 svenska kronor. Efter det kom en försvagning som åter lyfte euron till 10,71 svenska kronor och så nu senast är euron tillbaka på 10,64 svenska kronor.

Ingen vet vad Riksbankens Stefan Ingves ser i sin spåkula, men vi som gillar att spela hoppas att han ska andas åtminstone något om kommande räntehöjning. Mitt och flera bönders mål med eurokusen är säkert runt 10, 55 svenska kronor. Då kan det vara dags att gå ur marknaden. Under tiden följer vi läget noga.

Olja. Förutom att själva oljan kostar lite mer så har spänningen efter attackerna på oljefartygen ökat. Det i kombination med låg inflation i flera viktiga länder har gjort att guldet dessutom noterats till nytt femårshögsta.

Som alltid tror bedömare att guldet just därför kommer att fortsätta upp och kanske nå 1 400 dollar per ounce. Vi får se. I alla händelser drivs det in stora kapitalmängder i råvarorna och skulle krigsliknande tillstånd gå i gång mellan USA och Iran så kommer spekulationsmarknaden att bli vild!

Mjölk. Kan det möjligen vara läge för uppgång nu? Ja, det kan vi i alla fall inte uteslutas eftersom att spotpriserna nu har stigit i både Tyskland och Nederländerna. Vi får väl se om Arla ska följa spotmarknaden i stället för Fonterra? Flera år i följd så har prisuppgången börjat på försommaren för att sedan fortsätta nästan året ut.

Glad midsommar och tänk så mycket bättre allt ser nu jämfört med i fjol.

