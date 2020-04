Björn Folkesson: Var beredd på att Arla sänker mjölkpriset

Macro. Det tycks nu som att den chockvåg som gick genom marknaden för en tid sedan har balanserat sig på en relativt stabil nivå. Det gäller inte minst råvaror och valuta.

De stora smällarna tar framför allt de företag som är beroende av att kunder kommer in i affären. För oss inom jordbrukssektorn är det problemet mindre, men det är förstås farligt så fort någon i företaget blir sjuk. Det är långt ifrån enkelt att hitta bra ersättare.

Det kan även vara problem med leveranser av reservdelar eller motsvarande, vilket också skapar flaskhalsar. Man kan ju bara bäva inför vad som skulle hända om mejeripersonal eller om slakteriets anställda skulle vara borta från jobbet. Man kan även undra hur det går för gårdsbutiker som ju faktiskt behöver sina kunder?

Vete. Det känns som att vetet har ett stabilt golv att stå på. Det djupa energiprisfallet har nästan lämnat vetet oberört, alltmedan raps och majs fallit.

Från och med nu har dessutom väderfaktorn kommit med i bilden och särskilt i Ukraina råder torka, vilket gör att problemen hopar sig både vad gäller nysått korn och höstvete som måste ha regn för att gödningen skall bli tillgänglig.

Nattens handel på Chicagobörsen visar en försiktigt uppåtgående öppning och det kan ses som positivt för Matifbörsen. Här hemma behöver massor av areal ett fint vårregn för att starten av vetets tillväxt ska komma igång. Så ser däremot inte väderkartorna ut! Det är fortsatt högtryck som gäller och om någon vecka kanske till och med bevattningsanläggningarna ses över?

Olja. Här har vi en av nyckelråvarorna just nu. Kommer Ryssland och saudierna att sluta fred och i så fall utvinna mindre olja? Det krävs för att priset ska röra sig uppåt, och i så fall följer både majs och raps med upp.

Det är alltjämt gyllene köpläge för alla som behöver diesel, men jag tror att många är fyllda vid här laget och jag gratulerar dem!

Mjölk. Om den tyska spotmarknaden är en värdemätare för oss också, så har vi all anledning att vara oroliga. Omräknat till svenska kronor är nu en omedelbar mjölkleverans värd cirka 2,50 kronor per liter, och det signalerar hur mycket mjölk det finns tillgängligt i Tyskland just nu.

Arla kommer säkert inte att sänka till den nivån, men det finns goda skäl att vara förberedd på en sänkning med cirka 10 öre. I morgon, tisdag, kommer det en ny indikation från Fonterra och den ska vi beakta med stort engagemang.

Soja. Den brasilianska sojaskörden är nu nästan över och den blev riktigt god. Här finns ett varaktigt glädjeämne! Det blir ingen foderprischock, åtminstone inte vad gäller soja eller rapsmjöl heller för den delen.

Håll huvudet kallt, händerna rena och hjärtat varmt. Nu kör vi, lycka till i vårsådden allihop!