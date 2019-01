"Dags att sälja och läge att behålla"

Raps. Nu är det säljläge för oss som har inlagrad raps! Priset på februarikontraktet gick nu över 380 euro per ton. 380 euro kan sägas ha lite av psykologisk effekt då den nivån har visat sig vara svår att behålla någon längre tid. Även om euron inte är på topp så kan väl kanske 10,39 kronor också duga. Februari är dyrare än april trots att det är flera lagerdagar dit och det späder på motivationen ytterligare att sälja snabbt.

Palmoljan har haft en uppgångsperiod och sojan handlas för 9,19 cent per bushel, vilket är skapligt högt. Torkan i Brasilien oroar köparna och torkan bedöms ha tagit milliontals ton skörd. Till detta kommer som alltid ett rävspel på börsen då ett kontrakt är på väg att löpa ut, vilket februari förstås är på väg att göra. Någonstans finns väl insikten om att de franska höstrapsfälten är väldigt ojämnt uppkomna vilket har skapat bilden av en låg ny skörd – under 20 millioner ton säger pessimisterna. Hur som helst kan ingen råvara tävla med rapsen just när det gäller att göra riktiga avslut!

Vete. Nu har det hänt igen, Frankrike har fått en vetebeställning av självaste Egypten! För inte alls länge sedan världens största veteköpare och fortsatt mycket stor. Den självklara säljaren har ju länge varit Ryssland men nu är det så mycket taget ur deras lager att prisnivåerna har börjat stiga och det gillar inte de egyptiska köparna. De vände sig istället till fransk hamn samt till Rumänien.

Det skapade visserligen inget rally på Matifbörsen men signalen är viktig och den säger att prisfall på vete är mindre troligt. Om det skall ske så skall verkligen skörden 2019 se ordentligt förtroendeingivande ut och där är vi inte än på länge. För oss som har vete på fälten är signalen att vara fortsatt avvaktande och det med en viss trygghet då prisfall är mindre troligt eftersom inget billigt vete finns till salu den närmaste tiden. Sammanfattningsvis så blir mitt råd att: Sälj raps nu och behåll vetet osålt!

Mjölk. Arla håller oförändrat pris på mjölken och om nästa auktion på Fonterra visar ett plusresultat så kan vi mycket väl få se en uppgång i mjölkpriset ganska snart. I synnerhet skummjölkspulvret är lättsålt och den är på visst sätt en nyckelprodukt för Arla. Inte så att det är särskilt inkomstbringande men pulvret går att avläsa på just Fonterra och därmed är den en vägvisare till det framtida mjölkpriset. Med närmast tomma pulverlager så kan vi tro på fortsatt prisuppgång med självförtroendet i behåll – låt oss hoppas att det blir så!

Väder. En farhåga som börjar torna upp sig är att vårt behov av nya regn under våren är formidabelt stort och i skrivande stund går vi in i ett högtrycksläge som ytterligare späder på bristen. 2019 blir ett sällsynt spännande år att följa och de stora aktörerna kommer att följa väderkartorna tre gånger dagligen. Väldiga belopp är redan inne på vetecasinot.