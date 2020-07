Mjölk. En av bästa auktionerna på väldigt länge. Ledningen togs av helmjölkspulvret som steg med 14 procent! Det är en av största uppgångarna som varit på en och samma auktion. För första gången på flera månader så steg även smöret och därtill Arlas produkt som är skummjölkspulver.

Man kan spekulera över orsak och verkan till auktionsresultatet och vad som då blir tydligt är att det finns köpare, som är beredda att betala nästan 3000 dollar för ett ton helmjölkspulver. Handlarna ifråga måste veta eller i alla fall ana något vi inte vet.

Min föreställning är att Kina går in som storkund och gör en välbehövlig lagerpåfyllning. Det är ju från Nya Zeeland som pulvret kommer och just Nya Zeeland är ju i det närmaste fritt från Covid-19. Det är en gissning från min sida, men då coronasmittan bröt ut i Kina så fanns det en kinesisk misstro mot att importera animaliska produkter. I takt med att lagret minskat och att risken för smittspridning också minskat så går köparna in.

Det är som ovan sagts min bedömning och om jag har rätt eller fel kan ju kvitta när marknaden gör ett så bra jobb för våra mjölkbönder. Redan det att pulverförsäljning ger mer inkomster är ju bra, men än bättre är att de förädlade mejeriprodukterna också kan säljas till högre pris när den minst förädlade varan går upp. Efter gårdagens auktion följer vi den tyska och holländska spotmarknaden med särskilt stort intresse.

Gödning. Det sker nu en uppgång på ureamarknaden i Frankrike; det kan bli en utlösande faktor som får N 27 att följa med upp. Det har visserligen ännu inte hänt, men stigande urea är ett varningens tecken till de bönder som ännu inte gjort slag i saken och handlat den gödning som främst behövs till nästa vår.

Mitt råd är att alla oköpta bönder följer läget noga och innan man spekulerar i fallande N 27-priser. Det kan ju i och för sig hända eftersom att marknaden alltid är oförutsägbar, men enligt min mening så är risken för prisuppgång på kväve stor nog för att ta på allvar.

Vete. I Frankrike har det rullat tröskor ganska länge nu och pessimismen angående skördeutfallet är påtaglig. Bedömare säger att det kommer en skörd som är minst nio miljoner ton lägre än i fjol. Lägg därtill en jätteexport under förra året så förstår man varför vete snarare stiger än faller. Det gör att vi som odlar vete kan ta försäljning ganska lugnt och satsa på stor andel inlagrad spannmål.

Raps. Här ser det om möjligt ännu sämre ut då effektiva preparat för insektsbekämpning nu är förbjudna. Skulle sojan dessutom gå upp, så kan vi se fram emot ett riktigt bra rapspris vilket gör att ny rapssådd ter sig mycket intressant.

Nu är det bara dagar kvar till vår höstkorntröskning … Det gillar jag!