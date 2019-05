Snart är det sommar och livet lätt, fisken hoppar och rapsen växer hög. Bäst att lägga 2018 bakom sig och i stället lägga fokus på problem som kan påverkas, skriver Per Emgardsson i veckans teknikkrönika.

Gott Nytt Bondeår 2019. I Mälardalen börjar det vårsådda titta upp, höstsådden grönskar liksom björkarna och livet är lätt.

Grannen som byggde skogsväg i fjol höst berättar visserligen att skogsmarken under en halvmeters djup då var kruttorr. Men det var då, skulle bönder teckna in alla tänkbara olyckor och problem bleve livet helt outhärdligt. Precis allt, och alldeles särskilt vädret, kan ju faktiskt gå käpprakt åt något in i bomben hett ställe.

Hellre då grubbla över problem som man själv kan påverka. Som att betala rätt för arrenden. Enligt danska Seges är transportkostnaden för konstgödselbaserad spannmålsodling för varje ytterligare kilometers avstånd till fältet minst 125-150 kronor per hektar och år. Med svenska dieselpriser kanske högre. Med stallgödsel kostar det dubbelt upp och vallodling kostar det tredubbla.

Men åter till kornbrodden. Nu väntar en ny växtsäsong med nya grödor, nytt väder, nya utmaningar. Ska vi få minnas det kommande året som det eländiga suråret 2019? Eller blir det fantastiskt som 1974 eller eländigt som de brännande torråren 1955 och 1959?

Ett är säkert, sannolikheten för en upprepning av 2018 är mycket liten, därtill har naturen som väl är alltför många oberäkneliga frihetsgrader.

Per Emgardsson

teknikreporter