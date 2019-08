Guld. Oron är nu stor bland världens centralbanker. Många väntar på en räntesänkning av Federal Reserve i USA vilket då skulle skapa billigare pengar. Kinas centralbank har höjt sin valuta yuanen, men mindre än förväntat. Just Kinas valuta är en stressfaktor som gör att motsättningarna mellan Peking och Washington fortsätter. Det här har fått obligationsräntor att stiga men i ännu högra grad guldet. Vi läser nu 1 517 dollar per ounce och det är det högsta sedan 2013!

Bakom denna gulduppgång finns förstås frigjorda pengar och dessa har till viss del kommit från sålda råvarukontrakt inklusive vete. Att pengar strömmar till guld i stället för råvaror är ju inte särskilt produktivt och det vet förstås centrabanksfolket.

Så vad händer härnäst.? Min tro är att konflikten mellan det relativt privatkapitalistiska USA och det statsunderstödda Kina kan pågå ett bra tag till och för små frihandelsvänliga länder är det mest negativt.

Vete. God fransk skörd är nu ett faktum. Tyskland har tröskat ca 80 procent av sin areal och det är ingen fara på taket där heller. Storbritannien har just börjat sin skörd och det mesta ser bra ut. Att vetepriset är lågt förvånar väl ingen. Vi undrar bara om Matifpriset ska gå under 170 euro per ton eller om den absoluta botten nu är nådd? Ett litet stöd fick vete i går då torka är ett besvärande faktum i USA även om det mest är vårvete som återstår att tröska.

På gårdarna hos oss fylls nu silo efter silo med nytröskat vete och snart nog kommer frågan om hur det ska säljas. För egen del föreslår jag att en viss del säljs nu även om det blir till bottenpris. De pengarna kan användas som säkerhet för att köpa tillbaka pappersvete som kan säljas i maj eller juli 2020. Åtminstone tror jag att den amerikanska höstsådden är i fara med nuvarande låga priser i USA och därtill tror jag att det blir mindre regn där till kommande vår. Precis så ser ett spekulationsjordbruk ut: Aldrig veta, men alltid jämföra två risker.

Gödning. Här är det illa ställt. Ännu har inte priskurvan för N 27 vikit ned sig medan det är just det som har hänt vetet. Vi hamnar alltså i ett läge med dyr gödning till billigt vete och ibland går det att längta till fjolårets vetepris men då var ju skörden usel. Aldrig får man vara riktigt glad.

Mjölk. Här händer som vanligt ingenting. Att Fonterra sjönk nu senast behöver nog inte betyda så mycket. Det bästa med mjölken i år är det mycket billigare fodret som snart nog ska prissäkras.

Valuta. Ett riktig kronras har vi också fått bevittna eller vad säger ni om 10,74kr för en euro. Det kan kanske hjälpa upp spannmålspriset några ören och det lyfter ju arealstöden.

Men som en kollega sa så sent som i går: I skördestressen är det viktigaste att inga kroppsskador sker. Resten går att laga till mindre kostnader.

Ha det gott i tröskorna!