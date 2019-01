Spaning 2019: ”Ett politiskt ödesår för lantbruket”

”Nya turer och nya kriser” kan man sammanfatta den senare delen av 2018. Vi får vänta och se, blev ett standardsvar på helt avgörande frågor om hur Sverige skulle få till en regering och hur Storbritannien skulle separera från EU.

Dags att bekänna färg

Men 2019 års stora utmaningar kan inte vänta. Det är nu som våra svenska politiker kommer att bekänna färg och i handling visa om de minns sina TV-sända löften från sommarens valkampanj då bränderna rasade och en stor del av böndernas inkomster torkade bort.

Det nationella krispaketet på 1,2 miljarder kronor täcker bara en del av lantbrukets förlorade nettoinkomster på 6,6 miljarder. Och den ekonomiska smällen kommer att kännas lång tid efter att extremvädret toppade nyheterna.

Mer makt över Cap

Vilken draghjälp ut ur krisen kan lantbrukarna då hoppas på under 2019? Förutom, så klart, ett högre pris för sina produkter?

Svenska politiker är delvis bakbundna av EU:s regelverk som begränsar extra kontant hjälp till just ”brandkårsutryckningar”. Men det finns en hel del annat i det svenska regelverket som våra politiker kan påverka desto mer. Därtill får de ett betydligt stärkt inflytande över den kommande reformen av EU:s jordbrukspolitik, Cap, som under 2019 går in i ett intensivt förhandlingsskede.

Unik svensk möjlighet

En stor Cap-nyhet är att Bryssel inte längre ska peta så mycket i detaljerna. Sverige ges en unik möjlighet att utforma jordbruksstöden utifrån specifikt svenska förhållanden, vilket också är en given chans att bana väg för en ökad livsmedelsproduktion.

Varning för bromsklossar

Att Cap-reformen kommer på plats i utsatt tid, 1 januari 2021, är oerhört viktigt. Lantbruket behöver så snabbt som möjligt få veta vilka nya spelregler som gäller.

Men det finns flera bromsklossar på vägen mot en reform under 2019. Antagandet av en ny EU-budget där Cap-medlen nu föreslås minska, valet av ett nytt EU-parlament i slutet av maj och tillsättandet av en ny EU-kommission i höst. Att säga att 2019 är ett ödesår är verkligen inte att överdriva.

