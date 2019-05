Mjölk. Med fortsatta uppgångar på Fonterra undrar jag och många andra varför Arlas mjölkprishöjning drar ut på tiden. Eventuellt bidragande orsak kanske vi kan ana i vårt eget närområde. Dels har Friesland Campina återigen tvingast sänka sitt mjölkpris och dels har mjölkproduktionen i England stigit med 4 procent jämfört med fjolåret.

2019 är klart mycket gynnsammare för mjölkproduktion är det varma året 2018. Vi är just nu inne i de veckor då värmen började för ett år sedan och i år är det istället kallt som bara den. Högtryck saknas på väderkartorna och istället har vi normala atlantlågtryck som vandrar upp över västra EU. Det är mjölkväder.

Låt vara att vi i östra Sverige har befogad torkoro, men den arealen som drabbas är för liten för att påverka mjölkpriset. Utbudet på Fonterra var annars väldigt litet, eller vad säger ni om cirka 15 000 ton? Kanske kan vi sammanfatta läget på följande sätt: Det pågår en maktkamp mellan stigande mjölkproduktion hos oss och fallande utbud på marknaden i Nya Zeeland och det gör att mjölkpriset står stilla.

Gödning. En titt på diagrammet för tysk N 27 visar att vi mycket väl kan nå fjolårets botten under kommande månader. Fallande vetepris brukar ha en viss effekt även på gödning. Den som spekulerat rätt för gödningsköp till andraskörden har vi nu närmast att gratulera. Vi skall följa kvävemarknaden noga och vara särskilt vaksamma framåt 15 juli.

Valuta. Här går det fort nu! Euro och dollar stiger med ungefär två öre om dagen. Hur länge kan det fortgå? I skrivande stund är spotpriset på euron 10,75 och dollarn är nu över 9,60 kr. Många bönder har nu säkrat viss del av sina gårdsstöd och för ett tag framöver tycks det ha varit lite för tidigt.

Orsaken är att inflationen inte går upp och då kan riksbanken inte höja räntan. Särskilt dollarkursen kommer nu att höja priset på importerade bränslen och kanske kommer vi att se ett bensinpris på över 17 kronor. Påfyllnad av diesel kommer också att kosta extra. Fler och fler undrar dock om det är rätt medicin att ha kronan i fritt fall. Nu är det ju visserligen långt till sista september så visst kan euron sjunka till dess.

Vete. Även här är nedåttrycket stort då ett riktigt gott produktionsår väntas. Det gäller särskilt södra USA och hela Ryssland plus Ukraina. Stora delar av västra EU har också acceptabel fuktighet så Matifbörsen följer Chicago Board of Trade rätt snällt. Mitt råd nu är att ge upp drömmen om bra pris på årets skörd och istället följa marknaden nedåt och köpa vete på börsen när botten tycks nära. Amerikansk höstsådd lär inte stiga om vete skulle gå under fyra dollar per buhsel,

Här hemma vattnas det nu på fälten och jag tror att fler vill bygga dammar!

