Vi har lösningen för en hållbar framtid

För åtta år sedan började jag på LRF och jag minns så väl den hisnande känslan när jag insåg var jag hamnat. I en organisation med sådan vidd och sådant djup att det var svårt att ta in. Så många olika näringsgrenar, så många olika frågor, så många olika viljor. Men med en stark gemensam nämnare, nämligen tron på det svenska jord- och skogsbruket. Det finns ingen tvekan om att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän delar övertygelsen om att det gröna näringslivet både är själva fundamentet för ett fungerande samhälle och har lösningar för en hållbar framtid.

När jag var ny på LRF var jag på en konferens där LRFs dåvarande VD, Anders Källström, sa något som gick rakt in i hjärtat på mig. ”Här på LRF behöver man inte be chefen om lov att göra mål. När chansen kommer, tar man den”. För mig som kom direkt från idrottsrörelsen var det en metafor som jag verkligen kunde ta in.

De orden har lett mig hela vägen till drömjobbet på LRFs kommunikationsavdelning, där jag fått specialisera mig på barn- och ungdomskommunikation. För mig är det ett hedersuppdrag att se till att framtidens beslutsfattare, konsumenter och arbetskraft får lära sig hur det svenska, hållbara jord- och skogsbruket fungerar, och vad det ger oss människor.

Mitt jobb bjuder på utmaningar varje dag. Vi lever efter devisen ”det man inte utvecklar, avvecklar man”. Det stretchar min kreativitet och pushar mig att hålla tempo, samtidigt som jag har örat mot marken och fingret i luften. Vissa dagar går jag upp långt innan solen och kryper i säng direkt efter jobbet efter midnatt. Och jag älskar det!

Det allra bästa med mitt jobb är att jag gör det tillsammans med er. Det är ni som är storyn vi berättar, bilden vi målar och rösten som hörs. Utan er vore mitt jobb omöjligt. Så stort tack till alla er som öppnar upp er för mig, filmteamet och för en nyfiken allmänhet. Tack alla ni som inte ger upp utan fortsätter sprida vårt budskap även när sociala medier är ett hav fullt av hajar.

Min verkliga belöning får jag när ni gillar, kommenterar och delar det vi gör. Och för det vill jag också säga tack!

Anna Ross

barn- och ungdomskommunikatör, LRF