2018 i bilder – året som torkade bort

I maj inleddes ett högtryck som mer eller mindre parkerade sig över södra och mellersta Sverige fram till mitten av augusti. Inte sedan 1959 hade torkan drabbat landets skördar så hårt som årets.

LRF:s ordförande Palle Borgström krävde politisk handlingskraft för att rädda det svenska lantbruket som beräknades förlora 10 miljarder.

Regeringen beslutade om krisstöd

Torkan kom så att hamna på den politiska dagordningen – snart stundade höstens val. Under sommaren besökte landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S), liksom flera partiledare, torkdrabbade bönder. Den 30 juli meddelade regeringen att ett krisstöd om 460 miljoner, som i första hand ska kompensera för uteblivna vallskördar, görs under hösten och att ytterligare 760 miljoner ska betalas ut under 2019.

Genomslag för svenska livsmedel

Året kom även att präglas av försenade utbetalningar av EU-stöd till följd av stora IT-problem hos Jordbruksverket, demonstrationer, hot och hat mot djurägare, försämrad postservice på landsbygden och ett genomslag för svenska livsmedel – både i den offentliga upphandlingen och i livsmedelshandeln.

Utrivningen av dammar

Utrivningen av gamla dammar fortsätter. Sedan 2010 har 24 dammar i Örebro län rivits ut. Ytterligare fem utrivningar är nära förestående för att få fria vattenvägar för öring. I Nora vill Naturvårdsverket och Länsstyrelsen riva Järle kvarndamm från medeltiden. Kritiker anser att gamla kulturmiljöer med historiska värden väger lätt när dammar nu rivs av miljöskäl.

Tangará Farm

Emma Jönsson och Maycon Vinborg utvecklade på några få år Tangará Farm i Skåne till Sveriges mest omtalade fårföretag och ville revolutionera näringen. För detta fick Maycon Vinborg Anders Walls landsbygdsstipendium. Men satsningen kostade. I våras gav paret upp och utvandrade till Brasilien när skulderna hopade sig. Tangará Farm försattes därefter i konkurs.

Foodhills i Bjuv

Bengt Persson, VD för Foodhills, blickar ut över Findus gamla fabriksområde i Bjuv där bland annat Sydgrönt och Lantmännen flyttar in. Förhoppningen är att nya aktörer ska gagna det lokala lantbruket. Med kapitalstarka ägare bakom sig hoppas Bengt Persson kunna blåsa nytt liv på orten med satsningar på insekter, fisk- ärt- och växthusodling samt produktion av frysta grönsaker.

Hot mot minkuppfödare

Olika djurägare vittnade under året om demonstrationer och hot som riktats mot dem. Hos en av dem - en minkuppfödare utanför Falkenberg - var det återkommande demonstrationer där en urartade när aktivister utrustade med sprejburkar tog sig in på gårdsområdet och handgemäng uppstod. Ägaren blev också uppsökt i bostaden nattetid samt hotad på sociala medier.

Vargattackerna på Molstaberg

Det blir ingen skyddsjakt på varg, trots 60 döda får inom loppet av två dygn. Länsstyrelsen anser inte att stängslingen har varit tillräckligt bra på Molstaberg utanför Södertälje. Fårägarna ger då upp sin ekologiska uppfödning. "Vi orkar inte längre plocka fler djurlik och slutar, meddelar Johan Lundgren, en av ägarna.

”Snyggaste bondetatueringen”

Fårbonden Lotta Henrysson vann Land Lantbruks tävling om vem som hade landets snyggaste bondetatuering. Tatueringen speglar Lottas liv: Lammproduktionen hemma i Munka-Ljungby, höns på gårdsplanen, katten Taffo som försvann och kärleken till grisar. Sammanlagt tävlade 42 bidrag.

Den dåliga skörden

Flygbild över Näs socken på södra Gotland sommaren 2018. Facit för den svenska spannmålsskörden blev 3,2 miljoner ton. Det var 46 procent mindre än 2017 och den lägsta skörden sedan 1959. ”Det är historiskt. Inte på ett par lantbrukargenerationer har det varit så här dålig skörd”, kommenterade Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Skogsbeten

Många djur stod utan bete när vallarna slutade växa och blev nedbrända i sommarhettan. På Wapnö gård i Halland ville man inte stödutfodra eftersom foder och halm behövde sparas till uppstallningsperioden. I stället släpptes rekryterings- och köttdjur på skogsbeten.

Trösknytt

En ny automatiserad skördetröska lanserades: New Hollands CR Revelation. Automatiken, Intellisense, samarbetar med farthållaren Intellicruise och anpassar tröskans fart efter tröskgodsmängden, spillet och motorbelastningen.

Försenade stöd

Sedan tre år har köttproducenten Sten Cantoni väntat på 1,4 miljoner i EU-stöd. Han är inte ensam. Tusentals bönder väntar på stöd för drygt 300 miljoner kronor som ännu återstår att betala ut. Orsaken till de försenade utbetalningarna är mångåriga och krånglande IT-system på Jordbruksverket.

Gödseltunnorna

Gödseltanken fick en stor betydelse torksommaren 2018. Många var de bönder som frivilligt ställde upp med sina vattenfyllda tankar och stod beredda i knastertorra marker eller deltog i släckningsarbetet när det brann på olika håll i skog och mark.

