Jordbruksverket ligger fortfarande efter med utbetalningar av stöd till lantbruket. Hittills har Jordbruksverket tagit emot ett 30-tal fakturor från lantbrukare som tröttnat på att deras pengar inte kommer.

Skickade faktura

Tina Rudolpson, lantbrukare i Uppland, skickade en kravfaktura, inklusive förseningsavgift, när hennes pengar dröjt i åtta månader.

– Det är inga stora summor som kommit sent i det här fallet, men det här är principiellt viktigt för mig och många andra lantbrukare. Jag får dröjsmålsavdrag på min ansökan om den kommer in för sent till Jordbruksverket. Då borde verket drabbas på samma sätt, säger Tina Rudolpson.

Förseningsavgift och ränta

För henne handlar det om gårdsstöd och förgröningsstöd för 2017 som skulle ha kommit in den 30 juni förra året. Det sista av stöden fanns på hennes konto först den 11 mars i år. Då fakturerade hon 1 000 konor per stöd i förseningsavgift och la på dröjsmålsränta, 8 procent från 1 juli.

”Fakturan är från mig, inte EU”

Jordbruksverket tillbakavisade dock fakturan.

– De säger att de uppfyllt EU-kommissionens krav för hanteringen av stödet. Men det är inte från EU fakturan gick, utan från mig som lantbrukare, och jag är ganska ointresserad av vad jordbruksverket har för avtal med EU. Dessutom hävdar de att verket saknar betalningsansvar, säger Tina Rudolpson.

”Myndigheter måste ta ansvar”

Nu handlar det här om småpengar både för henne och för verket. Men för en del bönder rör det sig om stora medel, påpekar hon.

– Bönder utsätts redan för massor av lagar och regler och kontroller och gör sitt bästa för att ta sitt ansvar. Då måste myndigheterna göra det samma. Det ligger en brist på respekt för bönder i botten, tycker hon, och uppmanar andra att göra som hon: skicka in en faktura.

Teoretiskt möjligt

Men hon tvekar att ta nästa steg och kanske stämma verket. I en civilrättslig process kan den förlorande parten bli skyldiga att betala motpartens rättegångskostnader. Och det kan bli riktigt dyrt, det vet hon från en tidigare rättstvist.

Enligt kronofogde Sune Persson är det teoretiskt möjligt att driva frågan vidare genom att koppla in Kronofogden mot myndigheten.

– Myndigheter har betalningsansvar precis som vilket företag som helst, säger han.

Dyra kostnader

Han menar dock att det kan bli svårt att få rätt. Jordbruksverket kan bestrida fakturan och hävda att den är felaktig. Då kan lantbrukaren stämma verket i domstol, men om bonden förlorar kan han eller hon tvingas betala motpartens rättegångskostnader, vilket kan bli dyrt.

”Inte sett någon dom”

Som lantbrukare kan man be om utmätning mot Jordbruksverket. Men det tror inte Sune Persson på eftersom stödpengarna kommer från EU.

– Det går knappast att söka utmätning med EU:s beslut som grund. Först måste betalningsskyldigheten fastställas genom ett betalningsföreläggande eller en dom, men vi har inte sett något sådant. Vi kan inte tänka oss att det är möjligt att lyckas den vägen.

Fakta: Stöd kvar att betala

Från 2016: 48 miljoner (främst miljöersättningar)

Från 2017: 87 miljoner (främst miljöersättningar)

Från 2018: 120 miljoner (direktstöd och miljöersättningar)