Affärerna blomstrar i familjeföretaget

När solen inte har varit synlig på flera veckor gör det nästan ont i ögonen att gå in i de stora, varma, ljusa växthusen hos Höglunds blommor. Det är en färgexplosion med 35 000 julstjärnor i rött, vitt och rosa som snart ska lämna växthusen.

Peter Höglund är tredje generationens julblommeodlare på Höglunds Blommor AB.

Peter Höglund är den tredje generationen på handelsträdgården i Axamo, strax utanför Jönköping. Peter och hans fru Eva Wetterwik förser närområdet med växter för både hem och trädgård såsom företaget gjort i 102 år.

Julstjärnorna är viktiga för Höglunds. De fyller växthusen efter sommarblommorna och det finns inte många andra växter som kan odlas under hösten och säljas på vintern.

Den traditionella julblomman finns numera i flera färger och former. Den gamla vanliga julstjärnan har fått sällskap av princettian och i år även av christmas mouse, en variant med lite rundade blad, som musöron.

FAKTA: Julstjärneodling i Sverige

2017 odlades närmare 2 778 000 julstjärnor i Sverige av 86 trädgårdsföretag.

Odlingen och företagen har minskat kraftigt de senaste 20 åren. 1999 odlades 6 646 000 julstjärnor av 273 företag vilket är en minskning med 58 procent.

Källa: Jordbruksverket

Det är förstås ljuset som är den största utmaningen när det gäller att odla julstjärnor i Sverige.

– I december har vi bara 20 procent av det ljus som vi hade i september, säger Peter Höglund.

Julstjärnor ska vara röda. Det är de som säljer bäst, även om det finns kunder som vill ha både vita och rosa, säger Peter Höglund.

Sticklingar från Europa

De små sticklingarna som börjar planteras redan i mitten av juli köps in från Holland och Tyskland. Först planteras sticklingarna till de julstjärnor som ska bli störst. Till slut är de stora växthusen fyllda.

En liten andel säljs i den egna butiken i Axamo, men det mesta går till grossister som i sin tur säljer till blomsterbutiker.

Växthusytan i Axamo är 7 000 kvadratmeter och växthusen värms upp med flis.

– Det är en förhållandevis billig uppvärmning och här står vi oss väl i konkurrensen med Danmark och Holland där man oftast värmer upp växthusen med dyrare fossilgas, säger Peter Höglund.

FAKTA: Höglunds Blommar AB

Ägare: Peter Höglund.

Sysselsatta: Fem personer under lågsäsong plus extra personal under högsäsong.

Verksamhet: Odling av plantskoleväxter i växthus. Butik med blommor och andra växter, frön och gödselmedel.

Omsättning: 10 miljoner.

Det krävs mycket ljus under den mörka hösten, men även här klarar man sig förhållandevis bra i konkurrens med andra odlarländer. Elpriserna är något lägre här än i Nordeuropa.

Biologisk bekämpning fungerar bra

Julstjärnorna odlas numera helt utan insekticider och fungicider. I stället används biologisk bekämpning för att stoppa mjöllöss, oftast kallad vita flygare, som är den skadegörare som drabbar julstjärnor.

– Vi har använt biologisk bekämpning i tio år och det fungerar bra

Ett retarderingsmedel sprutas på växterna två gånger under odlingssäsongen för att inte julstjärnorna ska skjuta i höjden.

– En kompaktare planta har bättre hållbarhet och är lättare att packa och transportera, säger Peter Höglund.

Det är arbetskrävande att odla julstjärnor. De 35 000 plantorna måste flyttas i olika omgångar för att ha rätt utrymme, temperatur och ljus måste regleras. Om de får för mycket dagsljus och värme förblir högbladen gröna och får inte sin vackra röda färg.

Årets julstjärnenyhet: Christmas mouse.

Vita och rosa julstjärnor finns också. Men de röda dominerar.

Mycket byråkrati

Precis som övriga branscher inom de gröna näringarna kämpar växthusbranschen med regelkrångel. Det senaste är att växter som säljs ska förses med växtpass.

– Varje kulturomgång ska kunna följas hela vägen. Vi behöver inte märka varje växt, men varje låda som lämnar ska märkas så att det går att följa i vilket av de åtta växthusen som växten odlats. Det är en ny EU-regel, men Jordbruksverket ligger efter och vi har ännu inte erbjudits någon utbildning.

Vårsäsongen redan inledd

Flispannan har funnits på anläggningen i 14 år och i lika många år har Peter Höglund skött driften. Det blir inte enklare att odla växter i Sverige. Nu krävs en utbildning för att få ett certifikat som ger behörighet att sköta pannan.

När växthusen tömts på julstjärnor står husen mörka och svala till slutet av januari. Då flyttar våren in med pelargonsticklingar. Fast våren inleddes faktiskt redan i höstas. I den andra änden av anläggningen växer 120 000 penséplantor långsamt i svalare växthus.

