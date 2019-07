– Det har blivit värre på senare tid. Framför allt på grund av okunskap, att man inte känner igen det eller förstår att det inte är som ett vanligt ogräs som går att spruta bort, utan som måste förebyggas.

Trodde det var vass

Jan-Olov Gustavsson odlar spannmål, potatis och grönsaker tillsammans med sin far i sörmländska Stora Sundby. Där har hönshirsen spridits från åker till åker. Troligen kom det in frön via hönsfoder som sedan spreds i form av dynga.

– Från början trodde vi att det var vass och det gick några år innan vi insåg vad det var. Som tur var hade vi en fältvandring på gården med en uppmärksam rådgivare som sa att vi borde kolla upp det. Sedan dess har vi fört en kamp mot hönshirsen.

Omöjligt att odla

Numera finns hönshirs på ungefär halva arealen och han säger att det är omöjligt att odla vissa grödor på några av skiftena. Bäst trivs ogräset på de lätta mossjordarna, men det förekommer även på lerjordarna.

– Problemet är att hönshirs kan gro överallt och att det anpassar sig. Nu har jag det till och med i gräsmattan.

Vilka råd har du till andra lantbrukare?

– För det första, håll hönshirsen borta från början. Får man väl in det gäller det att vara väldigt noggrann. Vissa år går det att bekämpa kemiskt men oftast gror hönshirs så sent och då är det inte tillåtet att spruta längre. Då får man handplocka där det går. Annars är A och O att hålla koll och rengöra maskinerna.

Hållit spridning i schack

Genom noggrannhet har de lyckats hålla vidare spridning någorlunda i schack. Han säger att de alltid börjar köra på de rena fälten och rör sig sedan mot de fält där det är värst. Därefter rengörs maskinerna grundligt på åkern. När de kommer tillbaka till gården blåser de igenom maskinerna med tryckluft och vid behov tvättas dem med vatten.

– Det ska inte bara vara hyfsat rent utan rent. Det är så man måste tänka, annars har man det överallt.

Provar fånggröda

I år är det andra året de experimenterar med en fånggröda i hopp om att den ska kväva ogräset. Förra året gick dåligt på grund av torkan men i år ser det relativt bra ut än så länge, enligt Jan-Olov Gustavsson.