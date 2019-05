Ett hundratal militanta aktivister, bland annat från Sverige, bröt sig in på en grisgård i Boxtel i Nederländerna. Efter att grannbönder samlats blev stämningen hätsk och polisen grep flera dussin aktivister.

Aktivisterna, som kallar sig Meat the victims, trängde sig i måndags morse in på en grisgård i Nederländerna. Många av dem klev in i grisstallet och vägrade gå därifrån. Det rapporterar flera nederländska nyhetskanaler. Sammanlagt 55 personer kom från andra länder. Bland annat ska flera av aktivisterna vara svenska personer, enligt tidningen ATL.

Bilar vältes av motdemonstranter

Utanför byggnaden satt ytterligare aktivister och ropade slagord. Flera dussin bönder i grannskapet anslöt för att visa sitt stöd för kollegan. Efter flera timmars förhandlingar mellan aktivisterna och myndigheterna började stämningen bli hätsk, och bönderna välte omkull flera av aktivisternas bilar vältes eller knuffade ner dem i en närliggande kanal.

Oro för svininfluensa

Till sist gick polisen in och avhyste aktivisterna. 77 aktivister greps, varav några ska vara från Sverige enligt ATL.

Enligt den nederländska tidningen De Volkskrant finns det en oro hos grisfarmaren att svininfluensa kan sprida sig hos grisarna, eftersom aktivisterna gått in utan skyddskläder. Om så sker kan de runt 600 djuren tvingas bli nödslaktade.

