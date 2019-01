Anna-Karin Hatt är i dag VD för arbetsgivarorganisationen Almega, ett uppdrag hon har haft sedan 2015.

– Det känns roligt, spännande och motiverande att ha fått förtroendet att kliva in som VD och koncernchef för LRF. Det är en samhällsviktig organisation som har ett väldigt gott anseende och en viktig roll att spela för medlemsföretagen, men också för att bidra till bättre förutsättningar för utvecklingskraft på landsbygden och i den gröna omställningen, säger Anna-Karin Hatt till Land Lantbruk.

Uppvuxen på gård

Hon är uppvuxen på en mindre gård utanför Hyltebruk på gränsen mellan Småland och Halland. Det är en erfarenhet hon värderar högt. Gården drivs i dag av hennes äldste bror och släkten finns kvar i och omkring Hyltebruk.

– Det jag tar med mig därifrån är framför allt värderingarna som sattes när jag var liten, respekten för jorden och skogen liksom förståelsen för att man som lantbruksföretagare måste vara kreativ. Man får inget gratis, men jag vet också vilket engagemang som finns bland företagarna på landsbygden, säger Anna-Karin Hatt, och tillägger att hon brukar beskriva sig som smålänning i exil.

”Krävs bra villkor”

Hon framhåller att det finns stor potential i det gröna näringslivet och att det samtidigt krävs bra ramvillkor, inte minst politiska sådana, för en modern landsbygd.

– Först ska jag sätta mig in i organisationen och prioriteringarna. Utifrån det ska jag sedan dra mina slutsatser om vad som behöver utvecklas.

Under 2010-2014 var Anna-Karin Hatt minister i Alliansregeringen, först som IT- och regionminister och därefter som IT- och energiminister.

Mellan 2011 och 2015 var hon vice ordförande för Centerpartiet. På meritlistan finns därutöver bland annat uppdraget som statssekreterare i Alliansregeringen 2006-2010, ledarskribent och VD för ett friskoleföretag.

Flera kompetenser

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström säger till Land Lantbruk att siktet i rekryteringsprocessen har varit inställt på vad han beskriver som en ganska ovanlig kombination av erfarenheter och kompetenser.

– Ska man vara VD i LRF måste man ha erfarenhet från näringspolitik, näringsliv och från att ha lett en stor organisation för ett väl beprövat ledarskap.

Enligt Palle Borgström stod det tidigt klart att det relativt enkelt går att hitta kandidater som är starka på en eller ett par av de punkterna, men är desto svårare vad gäller alla tre.

– Anna-Karin Hatt är den absolut starkaste kandidaten i den här processen. Med sin breda bakgrund och sin gedigna erfarenhet av politik och näringspolitik är hon väldig väl lämpad att leda LRF, säger Palle Borgström.

Förstå medlemmarnas vardag

Att ha en grundläggande förståelse och känsla för medlemmarnas vardag har varit ytterligare en viktig parameter i rekryteringsarbetet, förklarar Palle Borgström.

Det faktum att Anna-Karin Hatt är den första kvinna som är VD för LRF tillmäter han däremot ingen särskild betydelse.

– Vi har sökt efter den som är bäst lämpad. Denna gång visade det sig vara en kvinna. Hon är rekryterad på sin djupa kompetens.

Se medarbetarna

Palle Borgström har under processens gång träffat Anna-Karin Hatt vid flera tillfällen.

– Hon står för ett modernt ledarskap och är resultatfokuserad. Hon har också god förmåga att se och lyfta fram medarbetare, vilket bekräftas av den utveckling som har varit på Almega och av våra referenser.

LRF:s avtal med Anna-Karin Hatt löper tills vidare. Enligt Palle Borgström får hon en lön som motsvarar den lön som Anders Källström har haft.

– Vi har gjort en jämförelse vad gäller ersättningsnivåer med andra liknande organisationer som visar att vi ligger mitt i där vi ska vara. I övrigt är det ett tidsenligt avtal.

LÄS MER: Anders Källström avgår som VD för LRF

FAKTA: Anna-Karin Hatt

Ålder: 46 år.

Bor: Älvsjö söder om Stockholm.

Civilstånd: Gift, tre egna barn och två bonusbarn.

Fritid: Motionslöpning, matlagning, trädgårdsarbete.