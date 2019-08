Den medlemsägda mejerikoncernen Arla ökar omsättningen och intjäningen under första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol. Men osäkerheten kring vad som sker om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal pekas ut som ett orosmoln som eventuellt kan påverka utsikterna för helåret.

Högsta intjäningen på tre år

Omsättningen under årets sex första månader uppgick till 5,2 miljarder euro, motsvarande runt 56 miljarder kronor, en ökning från 5,1 miljarder euro i fjol. Arlas intjäning per kilo mjölk ökade från 34:7 till 36:1 eurocent per kilo, vilket är kooperativets högsta Arlaintjäning på tre år.

Stabil nivå under 2019

Efter flera år av volatila priser höll sig mjölkpriset på en stabil nivå under första halvåret i år. Arlas styrelseordförande beskriver det i rapporten som ”en välkommen omväxling”.

Resultatet av det pågående sparprogrammet ”Calcium” blev bättre än väntat, enligt bolagsledningen. Besparingarna under de sex första månaderna uppgick till 97 miljoner euro, runt en miljard kronor.

Stärkt konkurrenskraft

– Den sällsynta stabiliteten på den globala mejerimarknaden har gjort det möjligt för Arla att bygga vidare på den grund vi lade under 2018. Vi har stärkt vår konkurrenskraft i förhållande till konkurrenter och förbättrat lönsamheten, samtidigt som vi lanserat vårt globala klimatmål om nettonoll klimatavtryck senast 2050, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh i ett pressmeddelande.