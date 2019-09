Det så kallade a contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på foder utan GMO är därmed 344,2 öre per kilo. För ekomjölk är det nya priset 448,3 öre per kilo, en sänkning från 454,8 öre per kilo i september.

Efterfrågan minskar i Sverige

I en kommentar skriver Arla att medan ekomarknaderna i Danmark och Centraleuropa fortsätter att vara stabila, har minskad efterfrågan i Sverige lett till en sänkning av det svenska ekologiska a contopriset.

Arla konstaterar vidare att ekopriset till de svenska bönderna för ett år sedan höjdes med 30 öre som resultat av en ettårig och tillfällig prishöjning till handeln.

Klimatsatsning håller tillbaka

Enligt företaget är det satsningen på ett sortiment med noll klimatpåverkan som skapar förutsättningar för att inte sänka med 30 öre till den ursprungliga nivån utan låta sänkningen stanna på 6,5 öre per kilo.

Ökande efterfrågan

I en utblick över Europa spår Arla en stabil marknad kommande månader. Mjölkvolymerna i Europa har återhämtat sig under sommaren och ligger nu något över föregående år. Ökande efterfrågan säkrar priserna på skummjölkspulver och ost.

