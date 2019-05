A contopriset, även kallat avräkningspriset, ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året och kommuniceras varje månad. A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 337,4 öre per kilo och a contopriset för ekomjölk 451,8 öre per kilo. Enligt Arla är utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna stabila.

Stark efterfrågan på pulver

Stark global efterfrågan stöttar marknaden för pulver, där priserna fortsätter att vara stabila, men fortsatt osäkerhet i Europa håller tillbaka fettpriserna. Ekomarknaden fortsätter att pressas på några europeiska marknader, men ska för närvarande vara stabil. Vad gäller ostpriserna har de sakta börjat röra sig i positiv riktning under de senaste veckorna, skriver Arla i en kommentar.

