Per Söderlund på Stockagården någon kilometer från Dafgårdsfabriken försöker hjälpa företaget att hitta nya vitkålsodlare.

Kåldolmar har av tradition varit en profilprodukt för färdigmatstillverkaren Dafgårds. Därför har det sedan 1962 funnits odlare i trakten som levererat till fabriken.

Genom att vitkål numera används till ett antal vegetariska rätter har efterfrågan ökat. Dafgårds räknar i år med ett behov på ungefär 1 200 ton vilket är runt 100 ton mer än tidigare.

Vill fortsätta lokalt

– Vi vill gärna fortsätta med lokala leverantörer eftersom vi har haft ett långt samarbete med att ta fram den kålsort som passar bäst för att göra kåldolmar. Nu har odlarna droppat av en efter en och det är därför vi lyfter frågan. Vi vet att flera har hört av sig med anledning av annonseringen och att det finns några nyfikna, säger Ola Larsson, pressansvarig på Dafgårds.

Under förra året stod två odlare för all leverans av företagets vitkål. Stockagården kommer att fortsätta och Per Söderlund, en av ägarna, har också tagit en aktiv roll i rekryteringen av nya odlare.

Inga jättemängder

– Det handlar inte om några jättemängder utan kanske två odlare med 3 hektar vardera. Även föreningen Mellansvenska odlare behöver mer vitkål, säger Per Söderlund.

Stockagården levererade förra året cirka 650 ton till Dafgårds. Priset är ett industrikontrakt som görs upp i förväg och som inte tar hänsyn till försvårande omständigheter som till exempel sommarens torka.

Tvekar inför framtiden

Resten av Dafgårds vitkål, cirka 450 ton, levererades av familjen Aronsson på Rasegården. Där står man i valet och kvalet om man ska fortsätta.

– För 15 år sedan var det nästan krig om kontrakten och vi som odlade fick hålla andra intresserade borta. Jag får känslan av att bönder är mer företagare i dag och räknar mer noggrant på affären. Om Dafgårds betalade lite bättre vore det säkert inga problem att få tag på odlare, säger Fredrik Aronsson.

Testade med Ungern

Under en period hämtade Dafgårds en del av sin vitkålsvolym från Ungern. Nackdelen var att kålen fick kokas och frysas en gång innan rätten tillagades och frystes in.

Företaget hade tidigare också ett eget lager men nu förutsätts att de som odlar själva kan ordna lagring för fortlöpande leveranser.

Kräver arbetskraft

– Jag tror att det som bär emot för många är att ta in folk i verksamheten. Det är en odling som kräver arbetskraft och för egen del har vi haft utländsk säsongspersonal sedan 1980-talet, säger Per Söderlund.

För vitkålen som säljs till handeln har priset för den senaste skörden fördubblats från cirka 3 till 6 kronor. Det kompenserade mer än väl för Stockagårdens del att skörden minskade med 20 procent.

– Det som känns orättvist är att vi odlare bara får ut ungefär en tredjedel av det pris som butiken tar till konsument, säger Per Söderlund.

