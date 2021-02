Brist på nötkött i hela landet

– På kort sikt ger det en liten prisökning och så har det varit under hösten eftersom slakterierna ger lite extra när det är god efterfrågan, säger Henrik Lander, ordförande för Sveriges nötköttsproducenter. Samtidigt flaggar han för negativa effekter för producenterna på sikt.

Torkan 2018 ställer till det med köttleveranser till de svenska livsmedelsbutikerna våren 2021.

– Vi förstod redan torkåret 2018 att det skulle bli såhär, säger Majsan Pense, inköpsansvarig kött på Coop.

Inte bara torkan …

Men bristen beror också på coronapandemin som gjort att folk lagar mat hemma i större utsträckning.

– På restauranger är det inte lika stort fokus från konsumentens sida om varifrån köttet kommer men handlar de mat i butiken väljer de i högre utsträckning svenskt, säger Majsan Pense.

Bristen gäller i hela landet även om det initialt varit en aning bättre med tillgången i de nordligaste länen för Coops del.

– Vi samarbetar med ett annat slakteri där och de har inte haft så stor brist ännu men det kommer att bli brist därifrån också så småningom, säger Majsan Pense.

Inte lika brett sortiment som vanligt

För Coops del innebär det här att nötkött som tidigare ofta fanns på lägre pris i kampanjblad inte längre syns i dem men även att vissa detaljer kan ta slut i hyllan.

Mats Heljestrand, kategoriansvarig kött på ICA är av samma uppfattning som Coop.

– Vi på ICA centralt ser i dagsläget en begränsad tillgång på nötfärs, blandfärs och hamburgare vilket innebär att vi inte kan erbjuda ett lika brett sortiment som vanligt, skriver han i ett mail till Land Lantbruk.

Finns ännu fler orsaker

Henrik Lander, ordförande för Sveriges nötköttsproducenter, berättar att föreningen fått påstötningar från handeln att de behöver mer svenskt nötkött.

Han ser fler orsaker än pandemi och torka som orsak till bristen.

– Vi har lite bättre avräkningspris på kött just nu och det ger en dubbel effekt eftersom det finns producenter som behåller sina djur lite längre på grund av det.

Branschen har också under en tid sett att slaktåldrarna gått upp och även det kan ha en viss påverkan.

– Där har vi ett jobb att göra med att fundera på varför det ser ut så. Nu har det gått så länge sedan torkan att vi inte längre kan skylla på det, säger Henrik Lander.

Han säger att den ökade efterfrågan påverkar betalningen till producenterna positivt men att det finns risker om bristen blir alltför stor.

– På kort sikt ger det en liten prisökning och så har det varit det under hösten eftersom slakterierna ger lite extra när det är god efterfrågan. Men brist leder också till en risk att vi släpper in importen när butikskedjorna tar in det för att fylla hyllorna och det kan leda till att konsumenterna inte går tillbaka till det svenska igen sen, säger Henrik Lander.

En fara om bristen blir för långvarig

Han säger också att det långsiktigt inte är bra med brist eftersom nötköttproducenterna vill att Sverige ska vara självförsörjande på kött och att det är en viktig fråga hur de ska lösa att öka volymerna så att de mäktar med och leverera.

Såväl Henrik Lander som ICA och Coops representanter tror att bristen på svenskt nötkött kommer att bestå fram till betessäsongen börjar i början av sommaren.

