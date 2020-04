– Senast vi ställde in en auktion var 1947, då berodde det på en snöstorm, säger auktionsroparen Justus Wahlström.

Nu auktioneras lantbruksmaskinerna ut på en digital gårdsauktion.

Auktionsfirman Carlsson Ring grundades redan 1881 och håller årligen i flera stora gårdsauktioner. I vanliga fall lockar auktionerna mellan 300 och 500 personer och är inte bara affärstillfällen utan också en viktig mötesplats med mingel och korvgrillning.

– Den tredje april skulle vi ha arrangerat en auktion utanför Uppsala, men i och med förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer tvingades vi tänka om, säger Justus Wahlström.

”Maskinerna måste bort”

Efter ett krismöte med de två bröderna som äger gården beslutades det att Carlsson Ring i stället skulle arrangera auktionen digitalt.

– Eftersom gården är såld måste maskinerna bort innan ett visst datum, vilket gjorde att vi i det här fallet inte kan skjuta upp auktionen alltför länge.

Den digitala auktionen kommer att starta i slutet av april och pågå i tio dagar. Via en nydesignad webbsida kan den som vill gå in och se bilder samt lägga bud.

– För de som önskar kommer det även finnas möjlighet att åka ut till gården och titta på maskinerna. Allt står utställt, precis som inför en auktion, säger Justus Wahlström.

Ett av objekten som är till salu.

Trots att det är första gången som Carlsson Ring provar det digitala formatet är han optimistisk och hoppas att kunderna ska vara lika köpbenägna som vanligt.

– Vi skulle inte ha gjort det om vi inte trodde att det skulle gå bra. Sedan får vi se hur det funkar. Vem vet, det här kanske tar död på de vanliga auktionerna, men det hoppas jag verkligen inte, säger Justus Wahlström.

Drastisk minskning av gårdsauktioner

Själv började han arbeta som auktionsförrättare på 1970-talet och då var det inte ovanligt att Carlsson Ring administrerade 50 gårdsauktioner per år, men under de senaste åren har antalet minskat drastiskt och under 2019 höll firman endast i fyra auktioner.

Enligt Justus Wahlström beror det dels på att det finns färre gårdar i dag, dels att de har drabbats av en allt hårdare digital konkurrens – inte minst från sidor som Blocket.

”Missar alla de roliga historierna”

Trots detta har Carlsson Ring inga planer på att helt övergå till det digitala formatet, utan vårens digitala auktion ska ses som ett undantag.

– Så länge jag finns kvar kommer vi att fortsätta med de vanliga auktionerna, detta är bara en tillfällig lösning. För det är väldigt kul med auktioner och det blir inte riktigt samma känsla digitalt, framförallt missar man ju alla de roliga historierna, säger Justus Wahlström.

FAKTA: Så följer du den digitala gårdsauktionen

När: 24 april-4 maj 2020

Plats:carlssonring.se

