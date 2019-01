Filip Larsson och Sara Runsten har bestämt att deras stekost i framtiden ska gå under namnet Filliostus.

Med mjölk från pappas gård i Skånings Åsaka utanför Skara började Filip Larsson och hans flickvän Sara Runsten att 2017 tillverka en stek- och grillost som de döpte till Filloumi.

Osten blev snabbt populär lokalt och säljs av Filip och Sara i form av stekostburgare i samband med olika evenemang men också i några matbutiker.

Hot om stämning

Mitt uppe i detta dök den cypriotiska stiftelsen Foundation for the protection of traditional cheese of Cyprus named Halloumi upp med hot om skadeståndskrav för varumärkesintrång. Stiftelsen ansåg att namnet påminde alltför mycket om halloumi.

Även om de inte ansåg att namnen var förväxlingsbara och trots att Filloumi var registrerat som varumärke valde Filip Larsson och Sara Runsten genast att backa, inte minst för att verksamheten drivs som enskild firma i Filips namn.

Ordnade omröstning

Genom den mediala uppmärksamheten kom det in ett stort antal förslag på nytt namn för osten vilket resulterade i en omröstning på Instagram om tre av förslagen som Filip och Sara valt ut.

Den solklara vinnaren var Hokus pokus filliostus, en travestering på den gamla trollramsan, vilken också var Filips och Saras egen favorit. För närvarande håller de på att ta fram en ny etikett och det formella varumärket kommer att bli Filliostus, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.

Philip Theander har anställts som ystmästare i företaget som det gångna året mångdubblade sin omsättning jämfört med starten 2017.

Lanserar ny produkt

Idén om namnet kläcktes av restaurangprofilen Zimon Brohede i Skara och han kommer också att vara inblandad när Filip Larsson och Sara Runsten lanserar ytterligare en produkt under våren.

Beträffande hotet om skadeståndskrav verkar allt vara lugnt för stunden.

– Vi har inte hört något sedan vi fick brevet från advokatbyrån i november och vi sover med gott samvete, säger Filip Larsson till NLT.

