Förra årets katastrofskörd har gjort att Stiftelsen Lantbruksforsknings budget för fältförsök kan halveras under ett år.

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, samlar in pengar från lantbruket genom en avgift som tas ut för levererad mängd vara. För växtodlare handlar det om två promille av värdet på spannmålen en lantbrukare levererar till kvarn som tas ut i avgift.

Fem miljoner mindre

Förra årets låga skörd leder till en minskning av insamlade medel från lantbruket med fem miljoner kronor. Det berör SLF:s budget för fältförsöksverksamhet som minskar från tio till fem miljoner kronor under ett år.

– Det innebär att vi inte gör nya försök och fullföljer i mindre skala de som har gjorts tidigare, säger Christian Nyrén.

Inga nya försök 2020

2019 års fältförsök påverkas inte eftersom den budgeten redan är beslutad. Däremot halveras anslagen till fältförsök 2020, förutsatt att man inte hittar alternativ finansiering. SLF söker bland annat pengar hos Jordbruksverket och Hushållningssällskapen hos länsstyrelserna.

– Jag känner mig ganska optimistisk när det gäller våra kontakter med Jordbruksverket, en del stöd skulle vi kunna få därifrån. Jag tror inte vi lyckas fylla hela hålet, men ganska mycket.

Forskning för lantbruket

Totalt har stiftelsen samlat ihop 37 miljoner kronor från lantbruket och fått motfinansiering från Näringsdepartementet i storleksordningen 30 miljoner kronor de senaste åren.

Pengarna används till forskning som ska gynna lantbruks- och trädgårdsföretagare.

Tror på lösning

Från lantbrukarna inom andra produktionsgrenar tar man ut 0,5 öre per kilo mjölk, 5 kronor per slaktkropp av nöt och 1 krona per slaktkropp gris eller lamm.

Christian Nyrén tror inte att den minskade pengapåsen får långtgående konsekvenser.

– Det är en förändring för ett år och den tror jag att vi kan lösa tillsammans.

