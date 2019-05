Gotland

– Vi är glada att vi äntligen fått regn! Det kom lite i mars men sedan har det varit torrt under hela vårbruket, vilket har gjort att all växtnäring har legat kvar uppe på backen, så regnet kom som en räddning särskilt för höstrapsen. Vallarna har stått alldeles stilla och en del är svårt torkskadade, men eftersom många har slut på foder måste de ändå ut och köra redan nu. I övrigt håller man just nu på med en hel del rotfrukter, i övrigt är det färdigt, säger Bengt Viken, växtodlingsrådgivare på Gotland.

Skara

– Här är vårbruket färdigt. De har även hunnit så om vårraps då många fält skadats av jordloppor och frost. Vallarna har hittills varit väldigt tröga men med både regn och värme så borde de sätta fart nu och det är i grevens tid för det är slut på foder. Men fjolårets torka innebär att det saknas vattenreserver i sandjordarna och på sina håll börjar det ta slut redan nu. Därför blir vi väldigt beroende av att det fylls på med vatten, säger Elisabeth Thisner, växtodlingsrådgivare i Skara.

Västerbotten och Norrbotten

– Jag har sett på Facebook att vårbruket är på gång i södra Västerbotten. Men i Norrbotten har man möjligtvis börjat köra lite gödsel. Vi fick ett ordentligt regn i förra veckan och i helgen hade vi 20 grader i Boden så nu är alla laddade och beredda. Här odlas mest vall men även lite spannmål och potatis. Vi klarade oss ganska bra från torkan här uppe, däremot har de haft lite mer problem i södra Västerbotten och man kan behöva se över hur fjolårets insådda vall har klarat sig, säger Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare i Västerbotten och Norrbotten.Läs mer: Alla går och hoppas på regn