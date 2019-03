För första gången har den smittsamma sjukdomen digital dermatit hos får påträffats i en svensk besättning. Det är fortfarande oklart hur sjukdomen kom in i landet.

Sjukdomen, som är mycket vanlig i Storbritannien men som fram tills nu inte har funnits i Sverige, orsakas av en bakterie som gör att klövkapseln lossnar och gör så att fåret haltar. Det skriver Gård & djurhälsan.

Nötkreatur kan smitta

Många får undersöks i Sverige varje år via Klövkontrollen och hittills har inga symptom upptäckts. Däremot kan nötkreatur ha samma klövsjukdom, som man tror orsakas av samma bakterie, och smittan kan ha kommit därifrån. Ett annat sätt för bakterien att komma in i landet är via importerade livdjur.

Bör överväga slakt

Sjukdomen är mycket smittsam och svårbehandlad och det finns inget sätt att sanera bort sjukdomen. Enligt Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) bör man överväga slakt för att hindra spridning.

Trots förekomsten av sjukdomen i denna enstaka besättning, så är smittsam digital dermatit mycket ovanlig i Sverige.

Fakta: Så minskar du risken för digital dermatit

• Undersök alltid klövarna på djur du köper och håll dem i karantän i minst 3 veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt.

• Tidiga symtom på smittsam digital dermatit är sår eller svulstig vävnad vid kronranden (övergången mellan klövhorn och hud).

• Även utrustning som klövsaxar kan sprida sjukdomen mellan besättningar, var därför mycket noga med tvätt och desinfektion av utrustning som används i flera besättningar.

• Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för smittsam digital dermatit. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.

• Undersök alltid halta djur i din besättning och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.

• Undvik att sambeta med nötkreatur från besättningar där digital dermatit förekommer.

Källa Gård & djurhälsan

