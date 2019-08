Grundvattennivåerna sjunker - nu även i norr

Grundvattennivåerna är nu under det normala i nästan hela Sverige. I Norrland har nivåerna på sina håll sjunkit snabbt de senaste veckorna, visar den senaste rapporten från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

SGU rekommenderar enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer av grundvattnet att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta sjunka en bit in på hösten.

På de allra flesta håll har grundvattennivåerna sjunkit i de små magasinen, vilket är vanligt under sommaren. Grundvattnet i de små magasinen är nu under eller mycket under normala nivåer i större delen av landet. I Norrland har nivåerna på sina håll sjunkit snabbt de senaste veckorna, enligt SGUs rapport som presenterades i dag.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under det normala i större delen av Götaland och sydöstra Svealand. I merparten av Norrland är nivåerna under det normala medan ett stråk i södra Norrland-norra Svealand har nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation där nivåerna är lägre än normalt krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden.

SGU:s karta över grundvattennivåerna från den 6 augusti.

Stora magasin

Även i de stora grundvattenmagasinen har nivåerna fortsatt sjunka och är nu under de normala för årstiden i stora delar av landet. Områden i norra och sydöstra Norrland har nivåer nära det normala. I Svealand och östra Götaland finns områden med nivåer mycket under de normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

