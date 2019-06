Hösten 2011 flyttade korna in i den nya ladugårdsbyggnaden.

Bränna Gård ligger i Hörnsjö, cirka fyra mil sydväst om Umeå. Där driver Andreas och Katarina Eriksson ett modernt lantbruk med mjölkproduktion, egen rekrytering samt uppfödning av slaktkvigor och stutar. Andreas är uppvuxen i en lantbrukarfamilj i närheten där hans föräldrar fortfarande driver en gård med mjölk- och köttproduktion. 2005 köpte han Bränna Gård med 27 mjölkkor och 25 dikor, men ganska snabbt avvecklade han dikobesättningen och utökade istället mjölkkorna till 37 stycken.

Andreas Eriksson håller koll på mjölkroboten.

Planerade ny ladugård

Men båsladugården var byggd på 1970-talet och hade sina begränsningar. Därför började Andreas att planera för en ny ladugård med mjölkrobot.

– Tanken från början var en varm lösdrift med all tänkbar kokomfort, samt plats för ungdjur, berättar han.

Ungdjuren stannade

Nu blev inte den lösningen ekonomiskt genomförbar, men istället för att skära ner på kokomforten valde Andreas bort platserna för ungdjuren.

– Ungdjuren fick stanna kvar i den gamla båsladugården istället.

Bränna Gård har egen rekrytering samt uppfödning av slaktkvigor och stutar.

Hösten 2011 flyttade korna in i den nya ladugårdsbyggnaden som har en Delaval mjölkrobot och styrd trafik. Där finns 72 årskor, som är ett optimalt antal för gården.

– Vi har testat med 82 årskor men det lönar sig inte, konstaterar Andreas Eriksson.

Gör inseminering själva

Under bygget av den nya ladugården köptes även en del dräktiga kvigor in. Andreas gick seminkurs 2007 och all inseminering gör de själva. Till att börja med funderade Andreas på att bygga om till lösdrift i den gamla ladugården, eftersom skötseln där tog längre tid än hos mjölkkorna.

– Men efter kalkyleringar och mätningar bestämde jag mig istället för att riva ner och bygga upp en ny kall lösdrift med plats även för slaktdjur. Den stod klar 2013.

Båda arbetar heltid på gården

Bränna gård drivs som enskild firma. Bokföringen sköter de själva och provbokslut och bokslut görs med hjälp av LRF Konsult som även bidrar med en del rådgivning. Under åren har det varit Andreas som arbetat heltid på gården, med en timanställd under en period, men sedan 2017 arbetar även hustrun Katarina heltid på gården.

– Det känns bra att jag nu kunna fokusera helt på arbetet på gården. Tidigare arbetade jag också som kock på en gårdsbutik som finns här i närheten, säger Katarina Eriksson.

Fakta: Bränna Gård

Ägare: Andreas Eriksson

Ort: Hörnsjö, ungefär 4 mil sydväst om Umeå.

Verksamhet: Mjölk- och köttproducent med egen vallodling.

Antal djur: 180

Odlad areal: 175 hektar, både egen och arrenderad.

Maskinpark i urval: John Deere 6130 och 6215. Hjulastare Volvo BM 4300, fastgödselspridare Jeantil 21-15, flytgödselspridare Hill 18 kbm med ramp, Kuhn femskärig växelplog, ringvält Dalbo 630 med Heva fröutrustning, John Deere butterfly med front 9,5m, Kuhn 8521 strängläggare, Kuhn hövändare 9m.

Hjälps åt

Medan Andreas är uppvuxen på lantbruk har Katarina mindre erfarenhet.

– Jag var mycket hos min moster som hade grisar och jag har alltid haft ett intresse för hästar. Sedan jag började på heltid hjälps vi åt med det mesta, men jag kanske har ett lite mer ansvar för kalvningen och kalvarna, förklarar hon.

Andreas Eriksson vid John Deere 6215.

Äger maskiner ihop

De samarbetar också med Andreas pappa, främst under skördetid, och äger en del maskiner ihop med honom.

De odlar vall på 175 hektar som ger två till tre skördar, vilket ett normalår täcker behovet av grovfoder. Tidigare har flytgödselkörningen lejts bort, men nu har de tillsammans med en kollega skaffat en egen flytgödselspridare.

– Vi blandar fodret från alla skördar så att mixen blir bra och vi får ett jämnt foder, säger han.

Fakta: Tre tips från Andreas och Katarina Eriksson om hur man lyckas med sitt företagande.

1. Följ med i utvecklingen.

2. Gör det du gör ordentligt, och en sak åt gången.

3. Underhåll byggnader, inventarier och maskiner.

”Satsat på det vi tror på”

Bränna Gård ökade omsättningen 2018. Det beror enligt Andreas på att köttproduktionen kommit igång ordentligt. Slakten sker i Ullånger och köttet säljs till Nyléns Hugossons. Resultatet på sista raden är också riktigt bra.

– Vi har åstadkommit det här med hårt eget arbete och sparsamhet. Vi har satsat på det vi tror på och det gäller att hålla igen ibland och inte bli fartblind, förklarar han.

Bränna Gård.

Ju fler desto roligare

När det gäller framtiden har det funnits i tankarna att ställa om till ekologiskt lantbruk, men Andreas menar att det skulle krävas betydligt större markarealer och just nu är det markbrist i en by med sju aktiva bönder. Han vill utveckla med mer seminering med köttras och gallra ut och behålla högindexdjuren i mjölkproduktionen och få hållbara långlivade kor.

Ytterligare en mjölkrobot har de också övervägt, men istället kommit fram till att det är bättre att satsa på en ny robot med bättre kapacitet.

– Dessutom tycker jag det är roligare om vi är fler bönder än några få stora, konstaterar Anderas Eriksson.