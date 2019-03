Ingemar Henningsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Skåne, anser att Jordbruksverket berövar växtodlarna på krisstöd efter torkan 2018.

Som Land Lantbruk tidigare avslöjat har Jordbruksverket räknat med för höga spannmålspriser, och därmed underskattat förlusterna för växtodlarna 2018.

Även i beräkningarna av hur mycket växtodlarna bör få i krisstöd är spannmålsodlarnas förluster underskattade, visar Land Lantbruks granskning. Sätts Lantmännens poolpriser på spannmål in i kalkylen förlorade växtodlarna 1,4 miljarder kronor förra året, nästan dubbelt så mycket som Jordbruksverket räknat med. Och därmed ökar växtodlarnas andel av lantbrukets samlade förlust på drygt sex miljarder.

Mindre skördeförlust

Ingemar Henningsson på Hushållningssällskapet pekar också på att skördeförlusten av grovfoder i Land Lantbruks justerade kalkyl är hälften så stor som i den officiella statistiken. Vilket innebär att mjölk- och köttböndernas förlust är mindre och deras andel av den samlade förlusten är mindre i den justerade kalkylen.

Regeringen har totalt avsatt 1,1 miljarder kronor till krisstöd efter torkan 2018. 400 miljoner har redan betalts ut till mjölk-, kött- och fårbönder. Kvar finns 700 miljoner att dela ut i år.

Borde vara det dubbla

Enligt Jordbruksverkets förslag ska växtodlarna få 151 kronor per hektar spannmål i stöd efter torkan. Med justerade kalkylen för pris och vallskörd borde stödet vara det dubbla, 301 kronor per hektar. Oljeväxtodlarna skulle få 613 kronor, i stället för 550 kronor per hektar.

Omvänt skulle mjölk- och nötköttsproducenter bara få 130 kronor per djurenhet mot föreslagna 298 kronor, enligt Land Lantbruks beräkningar.

– Jordbruksverket har inte tagit reda på alla fakta som gäller. Och därifrån gjort en felaktig uträkning av fördelningen av stödet. Det är vilseledande, säger Ingemar Henningsson.

– De ska justera efter hur verkligheten är.

Vill inte ändra

Jordbruksverket har dock inga planer på att ändra sitt förslag till krisstöd. Ingen hänsyn ska tas till spannmålsodlarnas förluster på grund av prissäkring.

– Vi kommit fram till att vi inte ska gripa in i de val om prissänkning eller inte som spannmålsproducenterna gör, säger Mirja Hjers vid Jordbruksverkets utbetalningsfunktion.

­– I frågan om grovfoderberäkningen har vi också tagit med att vallfoder i vinter ofta ersätts med halm som blir en kostnad för djurägaren.

”Besviken på gensvar”

Jordbruksverket påpekar också att utformningen av krisstödet skett efter samråd med branschorganisationerna, där Hushållningssällskapet har varit en av organisationerna.

– Jag blev besviken på att man inte fick minsta lilla gensvar i samrådet, säger Ingemar Henningsson, som skriftligt påpekat felen för Jordbruksverket.

