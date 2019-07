Irakiska åkrar brinner. Varje dag startar nya bränder och många tror att IS ligger bakom.

Iraks bönder såg ut att få en bra sommar med gott om regn. Men så kom bränderna.

– Jag har väntat i timmar på hjälp men ingen kommer, säger en bonde i ett reportage och ser ut över en brinnande åker där nyss stod gyllene, mogen vete.

Den amerikanska nyhetsorganisationen PBS, Public Broadcasting Service, har kartlagt bränderna i norra Irak i vecka och gjort dussintals intervjuer.

Yazidier drabbas

Vem tände på? Ingen vet säkert varför det brinner så mycket. När IS besegrades gick terrorgruppen över till gerillakrig, terrorism och bränder, tror många. Att så många bränder på yazidisk mark talar sitt tydliga språk, enligt den här teorin.

IS begick folkmord på yazidier under kriget. Det har också brunnit hos shiitiska lantbrukare. IS är sunni – en annan inriktning av islam. Men färre bränder startar i södra Irak, där bönderna oftare är sunni.

Bränder sprider sig snabbt

IS har tagit på sig ansvaret för en del bränder men inte alla.

Bränderna sprider sig snabbt i hettan och de starka vindar som råder, men regeringen gör ingenting, menar lantbrukare och lokala myndigheter i reportaget. Brandkåren kommer inte. Brandbilar är trasiga och regeringen vill dessutom tona ner hur mycket som har brunnit, enligt lantbrukarna.

Bara i provinsen Nineve i norra Irak har 30 000 hektar brunnit, enligt lokala myndigheter, och bönder säger att bränderna är de värsta i mannaminne.

Naturliga orsaker

Regeringen menar dock att bränderna har naturliga orsaker eller orsakats av slarv och att bara en liten procent av skörden brunnit upp.

Utomstående bedömare menar att IS har en maffiataktik och tjänar pengar på så kallat beskydd. ”Betala oss för beskydd så ska du se att dina åkrar klarar sig utan bränder”, säger IS till bönderna.

Grannfejder

Andra menar att det handlar om grannfejder och hämnd. Under kriget flydde många och åkrar övergavs. Bönder började då odla på mark som inte var deras. Marktvister är vanliga och misstänksamheten mellan folkgrupper är stor efter ett krig där många antingen blev offer eller förövare.

Under kriget spred sig också lättantänd buskvegetation mellan åkrarna. Minsta gnista kan leda till en katastrof.

