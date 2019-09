Genom att använda teknik för ansiktsigenkänning vill forskare i Skottland utveckla ett verktyg för att se om grisarna har ont, är oroliga eller nöjda. Det kan hjälpa bonden att hålla koll på djurens hälsa och uppmärksamma djurvälfärdsproblem.

Stress och smärta

Forskningsprojektet pågår vid Scotland’s Rural College (SRUC), som tidigare visat att grisar kommunicerar med varandra genom olika ansiktsuttryck. De har även visar att uttrycken skiljer sig vid stress och smärta.

I detta projekt tar forskarna 3D- och 2D-bilder av suggornas ansikten vid situationer som vanligen framkallar olika känslotillstånd. Bilderna skickas sedan till University of the West of England (UWE Bristol) där de utvecklar en teknik för att automatisk identifiera grisarnas känslor.

Utvecklar tekniken

Planen är att utveckla tekniken för att kunna använda den i samarbete med kommersiella gårdar. Där kommer enskilda suggor i stora besättningar övervakas kontinuerligt.

Halta suggor visar exempelvis olika ansiktsuttryck före och efter smärtlindring. Att upptäcka positiva känslotillstånd är svårare men det är känt att suggorna uppträder lugnt och tillfreds när de är mätta. Den sinnesstämningen skulle kunna speglas i deras ansiktsuttryck.

Ekonomiska fördelar

Forskningen kan även bidra till ekonomiska fördelar för bönderna, enligt Emma Baxter, forskare vid Centrum för grisforskning på SRUC.

– Tidig identifiering av grisarnas hälsoproblem ger jordbrukarna möjlighet att snabbt förbättra djurvälfärd med skräddarsydd behandling för enskilda individer. Detta kommer att minska kostnaderna genom att förebygga hälsoproblemens påverkan på produktionen, säger hon i en skriftlig kommentar.

”Kan berätta hur det mår”

– Genom att fokusera på grisens ansikte hoppas vi kunna leverera ett verktyg där djuret kan ”berätta” för människorna hur det mår baserat på sina egna upplevelser. Det ger insikt i både kortsiktiga känslomässiga reaktioner och långsiktiga individuella sinnesstämningar hos djuren.

I nuläget pågår ingen forskning med ansiktsigenkänning på gris i Sverige.

